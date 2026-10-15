Istanbul
FOTO, VIDEO / Katastrofalne poplave: Poginuo dječak, urušile se ceste, grad paraliziran
Četrnaestogodišnji dječak poginuo je nakon što je obilna kiša pogodila Istanbul, poplavila stotine domova, uzrokovala urušavanje cesta i gotovo potpuno paralizirala promet u najvećem turskom gradu.
Na snimci koju je provjerila Al Jazeera vidi se trenutak kada je 14-godišnjeg dječaka udarila struja nakon što je tijekom snažne kiše zakoračio u lokvu vode u četvrti Balat, u istanbulskoj gradskoj općini Fatih.
Snimka nadzorne kamere prikazuje dječaka kako prolazi kroz lokve na ulazu u parkiralište, nakon čega se iznenada ruši na tlo.
Iz Ureda istanbulskog guvernera priopćeno je da je dječak bez svijesti prevezen u bolnicu, no unatoč pokušajima reanimacije preminuo je. Pokrenuta je istraga o okolnostima nesreće.
Vlasti pozvale građane da ostanu kod kuće
Istanbulski guverner Davut Gül pozvao je stanovnike da u četvrtak ostanu kod kuće ako nemaju neodgodivih obveza.
Stanovnicima stanova u suterenu savjetovao je da noć provedu na višim katovima te da izbjegavaju korita potoka, podvožnjake i druga područja podložna poplavama.
Prema izvješću Associated Pressa, Ured guvernera obustavio je nastavu u cijelom gradu u četvrtak i zabranio prometovanje motociklima. Državnim službenicima s invaliditetom i majkama male djece odobren je izostanak s posla.
Zabrana prometovanja motociklima stupila je na snagu u srijedu u 21 sat i ostat će na snazi do daljnjega.
Tursko ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na mogućnost iznenadnih poplava u nekoliko pokrajina tijekom srijede i četvrtka.
Prema pisanju turskog lista Daily Sabah, diljem Istanbula, koji ima oko 16 milijuna stanovnika, raspoređeno je približno 8000 pripadnika nadležnih službi te 2000 vozila i građevinskih strojeva.
Poplavljene stotine domova, urušile se ceste
Kiša je počela padati u utorak navečer, nakon što je turska meteorološka služba izdala upozorenja.
Voda je preplavila ceste i podvožnjake, a brojna vozila ostala su zaglavljena u nekoliko gradskih četvrti, uključujući Esenyurt i Sultangazi.
Poplavne vode prodrle su i u kuće, trgovine te podrumske prostorije.
Prema pisanju Daily Sabaha, hitne službe zaprimile su više od 2500 dojava o incidentima povezanima s nevremenom, prenosi Al Jazeera.
Vlasti su zabilježile 1277 poplava i 15 klizišta, dok je 47 osoba ostalo zarobljeno zbog vremenskih neprilika. Pogođeno je više od 800 domova, 280 poslovnih objekata i 76 vozila.
Kako prenosi portal Türkiye Today, dijelovi cesta urušili su se u gradskim općinama Eyüpsultan i Gaziosmanpaşa.
Lokalni mediji izvijestili su da su prolaznici spasili ženu koju je bujica odnijela u istanbulskoj četvrti Esenyurt.
Nevrijeme je pogodilo brojne gradske četvrti. Ceste su završile pod vodom, vozila su ostala zaglavljena, a poplavljeni su brojni stambeni i poslovni objekti.
Poplavna voda prodrla je i u dvije bolnice, dok je na postaji podzemne željeznice Hacıosman voda počela prodirati kroz strop.
U Sultangaziju se urušio potporni zid jedne osnovne škole dok su učenici bili u učionicama.
Među učenicima nije bilo ozlijeđenih.
U pojedinim dijelovima grada palo gotovo 200 litara kiše po četvornome metru
Najobilnije oborine zabilježene su na području Ömerlija u Beykozu, na azijskoj strani Istanbula, gdje je palo gotovo 194 milimetra kiše, odnosno 194 litre po četvornome metru, navodi Daily Sabah.
Vršitelj dužnosti istanbulskog gradonačelnika Nuri Aslan izjavio je da je u pojedinim dijelovima grada u samo 12 sati palo gotovo 100 milimetara kiše.
Tijekom večernje prometne špice prometna zagušenost dosegnula je oko 90 posto, dok se zračni promet odvijao normalno, izvijestio je list.
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