U bivšoj Jugoslaviji su ih imali svi, a danas se ponovno vraćaju

Sjećate li se kuhinja i kupaonica iz doba bivše Jugoslavije? Njihov je izgled bio znatno drukčiji od današnjih minimalističkih prostora. Boje su bile življe, uzorci odvažniji, a interijeri su imali prepoznatljiv karakter koji je bilo nemoguće ne primijetiti. Kada je započeo val masovnog preuređenja stanova, mnogi vlasnici jedva su čekali riješiti se svega što ih je podsjećalo na prošlost. Stari elementi zamijenjeni su modernim materijalima, neutralnim bojama i jednostavnim linijama. Ipak, dizajn interijera neprestano se mijenja, a danas svjedočimo zanimljivoj pojavi: Ono što se donedavno smatralo simbolom zastarjelog doma, ponovno postaje poželjno, piše Metropolitan.si.