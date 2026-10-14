hit u interijerima
U bivšoj Jugoslaviji su ih imali svi, a danas se ponovno vraćaju
Ono što se još prije nekoliko godina smatralo zastarjelim i neatraktivnim, ponovno oduševljava ljubitelje uređenja interijera i unosi dašak nostalgije u moderne domove.
Sjećate li se kuhinja i kupaonica iz doba bivše Jugoslavije? Njihov je izgled bio znatno drukčiji od današnjih minimalističkih prostora. Boje su bile življe, uzorci odvažniji, a interijeri su imali prepoznatljiv karakter koji je bilo nemoguće ne primijetiti. Kada je započeo val masovnog preuređenja stanova, mnogi vlasnici jedva su čekali riješiti se svega što ih je podsjećalo na prošlost. Stari elementi zamijenjeni su modernim materijalima, neutralnim bojama i jednostavnim linijama. Ipak, dizajn interijera neprestano se mijenja, a danas svjedočimo zanimljivoj pojavi: Ono što se donedavno smatralo simbolom zastarjelog doma, ponovno postaje poželjno, piše Metropolitan.si.
Pločice iz bakinih kuhinja ponovno u modi
Šarene keramičke pločice s cvjetnim i geometrijskim uzorcima, ukrasni mozaici i terrazzo površine ponovno privlače pozornost ljubitelja uređenja interijera. Riječ je o istim onim pločicama koje su nekad bile uobičajene u kuhinjama i kupaonicama diljem bivše Jugoslavije – sjetite se nježnih cvjetnih motiva, nijansi smeđe, narančaste i zelene boje te karakterističnih geometrijskih uzoraka koji su krasili zidove i podove.
Godinama su se povezivale sa starim stanovima kojima je bila prijeko potrebna renovacija. Danas, međutim, slični uzorci pronalaze put natrag u moderne interijere. Razlog je jednostavan. Nakon razdoblja u kojem su prevladavali bijeli zidovi, sivi podovi i gotovo potpuno neutralni prostori, mnogi ljudi žude za više topline, boja i osobnog pečata.
Zašto se dizajneri vraćaju retro uzorcima?
Suvremeni dizajn interijera sve se više udaljava od ideje da svaki prostor mora izgledati strogo minimalistički. Iako su bijele kuhinje, glatke površine i neutralne boje i dalje popularne, takvo uređenje ponekad može djelovati hladno i bezlično.
Retro pločice nude zanimljivu alternativu. Njihove boje i uzorci mogu oživjeti prostor bez potrebe za zamjenom cjelokupnog namještaja. Posebno su popularne kombinacije vintage uzoraka s modernim kuhinjskim elementima, drvenim površinama i jednostavnim rasvjetnim tijelima. Takav pristup spaja nostalgiju sa suvremenim izgledom, stvarajući dom koji odiše toplinom i jedinstvenošću.
Nije potrebno cijelu kuhinju obložiti pločicama s uzorkom. Jedna od najvećih prednosti ovog trenda jest mogućnost njegova uvođenja u dom putem malih promjena. Umjesto oblaganja svih zidova pločicama upečatljivih uzoraka, možete ih iskoristiti samo na jednom određenom dijelu. U kuhinji, primjerice, predstavljaju zanimljiv izbor za zidnu oblogu iznad radne ploče – prostor između radne ploče i gornjih kuhinjskih elemenata. U kupaonici mogu naglasiti prostor oko umivaonika ili samo jedan zid. Čak i mala površina s geometrijskim ili cvjetnim uzorkom može potpuno preobraziti izgled prostorije. Dizajneri ovdje često savjetuju umjerenost: ako odaberete pločice upečatljivog uzorka, ostale elemente u prostoru zadržite jednostavnijima i nenametljivima. Time se izbjegava dojam pretrpanosti i osigurava moderan izgled prostora unatoč retro detaljima.
Neki se čak odlučuju zadržati stare pločice
Zanimljivo je da se pri renoviranju starijih stanova sve češće postavlja pitanje je li doista potrebno ukloniti sve izvorne materijale. Ako su stare pločice dobro očuvane, neoštećene i kvalitetno postavljene, često ima smisla uklopiti ih u novi dizajn. Takva odluka čuva dio povijesti prostorije, a istovremeno smanjuje količinu građevinskog otpada.
Naravno, to nije uvijek moguće. Oštećene pločice, problemi s vlagom ili dotrajala hidroizolacija zahtijevaju odgovarajuću sanaciju. Ipak, kada su stare površine još uvijek uporabljive, njihov jedinstven karakter može postati najveća prednost prostorije.
Kako uklopiti retro pločice u moderan dom?
Ako razmišljate o renoviranju kuhinje ili kupaonice, vrijedi imati na umu nekoliko jednostavnih dizajnerskih pravila.
- Odaberite jednu središnju točku. Ako se odlučite za pločice upečatljivog uzorka, ostale površine neka budu neutralnije.
- Kombinirajte ih s drvom. Prirodno drvo sjajno se slaže s retro uzorcima i unosi toplinu u prostor. 3. Obratite pozornost na usklađenost boja. Možete odabrati boju iz uzorka pločica i ponoviti je na kuhinjskim dodacima, ručnicima ili drugim ukrasnim predmetima.
- Ne pretjerujte s uzorcima. Ako su same pločice vrlo dekorativne, neka namještaj, zavjese i ostali detalji budu jednostavniji.
- Razmislite o održavanju. Za kuhinju i kupaonicu birajte materijale koji su otporni na vlagu i česta čišćenja. Otpornost na klizanje također je važan čimbenik kod podnih pločica.
Vraćaju se uspomene na domove naših baka
Popularnost retro pločica ne svodi se samo na njihov izgled. Mnogima one bude i uspomene na djetinjstvo, obiteljske ručkove i domove u kojima su odrasli. Slično tome, i drugi elementi iz prošlosti vraćaju se u moderne domove – od vintage rasvjete i drvenog namještaja do odvažnijih kombinacija boja. Dizajn interijera tako još jednom potvrđuje da se trendovi često vraćaju, doduše u ponešto drukčijem obliku.
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