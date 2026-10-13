Malteški ministar otkrio što se dogodilo nakon što je Rafale presreo avion iznad Hrvatske

Dodao je da putnici i članovi posade ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti. Zrakoplov je sigurno sletio u 12:16 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su obavljene sigurnosne provjere. Promet u zračnoj luci ponovno je uspostavljen oko 13:30, kada je policija utvrdila da nema opasnosti. Nekoliko dolaznih letova u međuvremenu je preusmjereno u druge njemačke zračne luke.