SIGNAL ZA OPASNOST
Malteški ministar otkrio što se dogodilo nakon što je Rafale presreo avion iznad Hrvatske
Malteški ministar prometa Chris Bonett oglasio se nakon što je putnički zrakoplov iznad Hrvatske poslao signal za opasnost, zbog čega je podignut hrvatski Rafale, a u Njemačkoj je pokrenuta opsežna sigurnosna operacija.
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Putnički zrakoplov Boeing 737 kompanije Corendon Airlines, registriran na Malti, letio je u utorak iz grčkog otoka Krfa prema Nürnbergu kada je tijekom preleta Hrvatske poslao signal za izvanrednu situaciju.
Kako piše Times of Malta, incident je izazvao sigurnosnu uzbunu u Njemačkoj. Zračna luka u Nürnbergu privremeno je zatvorena, letovi su obustavljeni, a prema putničkom zrakoplovu upućena su dva borbena aviona Eurofighter.
Bonett je potvrdio da je signal poslan iz zrakoplova registriranog na Malti te pojasnio što se, prema dosadašnjim saznanjima, dogodilo.
"Zrakoplov je nastavio letjeti svojom uobičajenom rutom i sletio u Nürnberg, gdje su njemačke vlasti bile spremne provesti potrebne provjere. Nakon provedene istrage čini se da je signal poslan zbog kvara u radiokomunikacijskom sustavu", izjavio je ministar.
Dodao je da putnici i članovi posade ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti. Zrakoplov je sigurno sletio u 12:16 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su obavljene sigurnosne provjere. Promet u zračnoj luci ponovno je uspostavljen oko 13:30, kada je policija utvrdila da nema opasnosti. Nekoliko dolaznih letova u međuvremenu je preusmjereno u druge njemačke zračne luke.
Hrvatski Rafale presreo putnički avion
U akciju se uključilo i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Prema priopćenju Ministarstva obrane, hrvatski Rafale presreo je malteški putnički zrakoplov iznad Korenice u 11:02 sati, nakon zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejónu.
Hrvatski pilot vizualno je identificirao zrakoplov, uspostavio radio vezu s njim te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. U slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.
Dodatnu zabrinutost izazvala je dojava o mogućem dronu u blizini zračne luke u Nürnbergu, nekoliko sati prije incidenta. Trojica pilota prijavila su da su tijekom polijetanja ili slijetanja primijetila nepoznati objekt koji je mogao biti bespilotna letjelica. Policija i druge nadležne službe pokrenule su potragu, ali dron nije pronađen.
Zasad nema potvrde da su ta dva događaja povezana.
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