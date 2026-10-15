Vučić ponovno udario po Hrvatskoj: "Nijedna zemlja nikada nije učinila nešto ovakvo"

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg mješanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji. Provladin tabloid Informer, koji izravno podržava Vučićevu kampanju, objavio je i tvrdnje o sadržajima u hrvatskim medijima. "Da se hrvatski mediji ne prestaju baviti Aleksandrom Vučićem pokazuju podaci da su u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada 2026. godine evidentirana čak 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje", piše na svom portalu Informer.