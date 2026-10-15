FOTO / Talijani objavili nove fotografije Maksimira, pogledajte kako izgleda

Vanjski sloj činile bi površine od rastegnutog metala i metalne mreže, koje bi filtrirale sunčevu svjetlost i djelomično zaklanjale prostore za kretanje, ali bi istodobno zadržavale povezanost s okolnim krajolikom. Slična paleta materijala, koja uključuje beton, pocinčani čelik i metalnu mrežu, primjenjivala bi se i na atletske i dvoranske objekte.