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ZAGRIJANI NA 50 STUPNJEVA

Francuska optužuje Iran za kibernetičke napade na hladnjake u trgovinama

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Hina
|
09. stu. 2026. 18:38
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CESAR MANSO/AFP

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot optužio je u ponedjeljak Iransku revolucionarnu gardu da stoji iza nedavnog kibernetičkog napada na hladnjake u francuskim supermarketima, poručivši da će to imati posljedice za tu zemlju.

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Dokazi za to nisu objavljeni.  Pariško tužiteljstvo priopćilo je da je zatražilo međunarodne uhidbene naloge protiv vođe Šahida Kaveha, ofenzivne kibernetičke jedinice povezane s Revolucionarnom gardom, te njegova dva zamjenika.

Hakeri su sredinom listopada u Francuskoj preuzeli kontrolu nad rashladnim uređajima u stotinama supermarketa, pri čemu su podigli temperaturu i do 50 Celzijevih stupnjeva, što je dovelo do požara i propadanja hrane, objavila je francuska policija.

Slični incidenti dogodili su se početkom studenoga u desecima trgovina u Belgiji i Luksemburgu te u Švedskoj i Estoniji.

Među metama su bili i hladnjaci francuskih banaka krvi. Napadi u Europi dogodili su se nakon sličnog incidenta u Sjedinjenim Državama u kolovozu. Pogođeni su bili hladnjaci u trgovinama u vojnim bazama.

Teme
francuska iran kibernetički napadi napadi na hladnjake

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