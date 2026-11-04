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Novi kibernetički napad u Francuskoj
U nekoliko banaka krvi u Francuskoj zabilježen je pokušaj podizanja temperature na iznimno visoke razine, no nijedan krvni pripravak nije oštećen.
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Kibernetički napad na nekoliko banaka krvi u Francuskoj imao je za cilj podizanje temperature na iznimno visoke razine, no napad je zaustavljen prije nego što je mogao prouzročiti štetu na krvnim pripravcima ili uzorcima, priopćile su francuske vlasti.
Incident se dogodio nakon što su supermarketi u nekoliko europskih zemalja ovog tjedna izvijestili da su im se hladnjaci i zamrzivači počeli zagrijavati nakon što su napadači daljinski preuzeli kontrolu nad njima. Zbog toga su se pokvarile tone hrane, a ukupna šteta procjenjuje se na milijune eura, javlja Le Monde.fr.
Francuska ustanova za krv (EFS) priopćila je u utorak kasno navečer, 3. studenoga, da su u ponedjeljak na trima njezinim lokacijama za skladištenje plazme u rashladnim uređajima „pragovi temperature i odmrzavanja podignuti na iznimno visoke razine”.
„Nisu utvrđene nikakve posljedice za zdravlje niti je izgubljen ijedan krvni pripravak”, navodi se u priopćenju.
Incident se istražuje
Kibernetički napad bio je usmjeren na dobavljača rashladne opreme koja se koristi na trima lokacijama EFS-a.
Pohranjeni proizvodi uključivali su vrećice plazme namijenjene transfuzijama te plazmu koja se koristi u proizvodnji lijekova. Svi su proizvodi premješteni ili dodatno osigurani, navodi se u priopćenju.
„Sustavi za nadzor i uzbunjivanje brzo su otkrili nepravilnosti, što je osoblju omogućilo pravodobnu reakciju kako nijedan krvni pripravak ili uzorak ne bi bio ugrožen”, priopćio je EFS.
Iz te ustanove naglasili su da se prikupljanje i distribucija krvi nastavljaju bez prekida, čime je osigurano neometano pružanje usluga pacijentima u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Francuska nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost i Ministarstvo zdravstva istražuju incident.
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