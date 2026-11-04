Novi kibernetički napad u Francuskoj

Incident se dogodio nakon što su supermarketi u nekoliko europskih zemalja ovog tjedna izvijestili da su im se hladnjaci i zamrzivači počeli zagrijavati nakon što su napadači daljinski preuzeli kontrolu nad njima. Zbog toga su se pokvarile tone hrane, a ukupna šteta procjenjuje se na milijune eura, javlja Le Monde.fr.