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Koliko je ranjiva opskrba hranom: Za napad na stotine hladnjaka hakeri nisu trebali ni naprednu umjetnu inteligenciju
Kibernetički napad na stotine hladnjaka u francuskim supermarketima prošlog je tjedna izazvao ozbiljne poremećaje u trgovinama i ponovno otvorio pitanje sigurnosti europskog sustava opskrbe hranom.
Hakeri su daljinski povećali temperaturu rashladnih uređaja, zbog čega su trgovci morali baciti velike količine odmrznute hrane i pokvarenih mliječnih proizvoda, piše POLITICO.
Napad je pogodio i velike trgovačke lance poput Carrefoura i Intermarchéa, a francuski premijer Sébastien Lecornu osobno se uključio u koordinaciju odgovora na incident. Pokrenuta je i razmjena informacija na razini Europske unije.
Iako identitet i motivi napadača još nisu poznati, stručnjaci smatraju da slučaj nije povezan s naprednim oblicima umjetne inteligencije, nego prije svega s nedovoljnom zaštitom uređaja povezanih s internetom.
„Ovo je tipičan primjer kako relativno jednostavna kibernetička sabotaža može ugroziti opskrbu koja je iznimno važna za društvo”, izjavio je Ferdinand Gehringer, stručnjak za hibridne prijetnje u tvrtki FTI Consulting.
Hakeri iskoristili slabo zaštićene uređaje
Prema procjenama stručnjaka, napadači su najvjerojatnije koristili tradicionalne hakerske metode i iskoristili činjenicu da su pojedini rashladni sustavi bili nepotrebno izloženi na internetu.
Amir Preminger, tehnički direktor tvrtke za kibernetičku sigurnost Claroty, upozorio je da je takvo povezivanje industrijskih uređaja s internetom zastarjela i loša praksa.
Njegova je tvrtka ranije otkrila sigurnosni propust u proizvodima proizvođača rashladne opreme Danfoss, čiji su se uređaji našli među metama napada u Francuskoj. Proizvođač je taj propust otklonio 2025. godine.
Francuska vlada nakon incidenta počela je provjeravati koji bi još sektori mogli biti izloženi sličnim napadima. Posebnu pozornost privuklo je skladištenje cjepiva, koje također ovisi o preciznoj kontroli temperature, iako napadi na takve sustave nisu zabilježeni.
Istog tjedna nepovezani kibernetički incidenti pogodili su i supermarkete u Nizozemskoj i Belgiji. Njihove posljedice bile su ograničene, ali su dodatno upozorile na ovisnost opskrbnih lanaca hrane o digitalnim sustavima.
Ugrožena sigurnost opskrbe hranom
Napadi dolaze u trenutku kada se europski prehrambeni sustav već suočava s brojnim izazovima, uključujući geopolitičku nestabilnost, rast cijena goriva i gnojiva te posljedice ekstremnih suša.
„Vrlo je ozbiljno što kibernetički kriminalci napadaju naše prehrambene sustave”, upozorila je Else Groen, glavna direktorica udruženja Independent Retail Europe.
Ipak, naglasila je da su opskrbni lanci hrane dovoljno otporni da pojedinačni incidenti ne bi trebali ozbiljnije ugroziti opskrbu potrošača. S druge strane, takvi napadi mogu prouzročiti velike financijske gubitke trgovcima koji ionako posluju s malim maržama.
Stručnjaci upozoravaju da problem nije ograničen na supermarkete. Brojni ključni sektori koriste industrijske uređaje koji upravljaju fizičkim procesima, poput rashladnih sustava, a mnogi od njih zastarjeli su, slabo zaštićeni ili nepotrebno povezani s internetom.
Francuska i njemačka tijela nadležna za kibernetičku sigurnost upozorila su da napadi možda još traju. Nakon incidenta otkriveno je da su stotine sličnih uređaja i dalje dostupne putem interneta, iako to ne znači da su svi ranjivi.
Umjetna inteligencija olakšava posao hakerima
Iako stručnjaci ne smatraju da je napad na francuske supermarkete posljedica djelovanja napredne umjetne inteligencije, upozoravaju da ona sve više olakšava izvođenje kibernetičkih napada.
Tvrtka Claroty navodi da je uz pomoć umjetne inteligencije uspjela reproducirati ranije otkrivene sigurnosne propuste u Danfossovim proizvodima za samo 28 minuta, uz trošak od šest dolara.
Takvi alati omogućuju napadačima da brže pronalaze i iskorištavaju ranjivosti te istodobno napadaju veći broj ciljeva.
Motivi napada na francuske supermarkete zasad nisu poznati, a nije zabilježen ni pokušaj iznude.
Incident se dogodio u vrijeme pojačanih upozorenja europskih dužnosnika na ruske hibridne prijetnje. Ipak, nema potvrde da Rusija stoji iza ovog napada.
Stručnjaci upozoravaju da bi slični napadi u budućnosti mogli pogoditi i druge ključne sustave, uključujući bolnice, banke i internetsku infrastrukturu.
Stručnjaci upozoravaju: Treba se vratiti osnovama
Umjetna inteligencija sve se više koristi i za obranu od kibernetičkih napada, no stručnjaci naglašavaju da ona ne može zamijeniti osnovne sigurnosne mjere.
„Trebamo prestati gledati na umjetnu inteligenciju kao na čarobni alat koji će riješiti sve probleme i vratiti se osnovama”, poručio je Rémi Enjolras, glavni tehnološki direktor tvrtke Splunk, koja posluje u sklopu Cisca.
Europska unija već je donijela propise kojima se od ključnih industrija i proizvođača zahtijeva bolja kibernetička zaštita. Međutim, pojedine države, uključujući Francusku, kasne s njihovom provedbom, dok tvrtke često nemaju dovoljno poticaja za skupa i zahtjevna sigurnosna ulaganja.
Prema mišljenju stručnjaka, napad na francuske supermarkete pokazao je koliko ozbiljne posljedice mogu imati naizgled jednostavni sigurnosni propusti.
„Ovo bi trebao biti poziv na buđenje”, zaključio je Enjolras.
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