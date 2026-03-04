FOTO, VIDEO / Francuska poslala Rafale. Hrvatica iz Dubaija: Vrijeme je da se nešto poduzme

Dužnosnici Šri Lanke objavili su nove informacije o iranskom brodu Iris Dena, koji je potonuo uz obalu te zemlje, piše Sky News.

Mornarica je izvukla nekoliko tijela za koja se vjeruje da pripadaju članovima posade, rekao je glasnogovornik.

Dodao je da se incident dogodio izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, ali da je zemlja posvećena pružanju pomoći.