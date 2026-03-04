FOTO, VIDEO / Francuska poslala Rafale. Hrvatica iz Dubaija: Vrijeme je da se nešto poduzme

Izrael je pokrenuo novi val napada na ciljeve u Iranu petog dana rata. U međuvremenu su objavljena imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli od početka sukoba.
Rat s Iranom, peti dan:
- Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo "širok val“ novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lansirne položaje;
- Izrael je također izdao upozorenja za evakuaciju u Libanonu, što upućuje na novi val napada na ciljeve Hezbollaha;
- Iran je pokrenuo vlastite napade prema Izraelu, prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF);
- Donald Trump rekao je da je u Iranu "sve uništeno“, ali je ponovno izrazio frustraciju britanskim premijerom Keirom Starmerom zbog njegova oklijevanja da se uključi
- U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
- Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
- Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su u napadu dronom koji je u nedjelju pogodio Kuvajt
12:40
prije 0 min.
Pronađena tijela nakon potonuća iranskog broda kod Šri Lanke
Dužnosnici Šri Lanke objavili su nove informacije o iranskom brodu Iris Dena, koji je potonuo uz obalu te zemlje, piše Sky News.
Mornarica je izvukla nekoliko tijela za koja se vjeruje da pripadaju članovima posade, rekao je glasnogovornik.
Dodao je da se incident dogodio izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, ali da je zemlja posvećena pružanju pomoći.
Nakon što su ranije izvori iz Šri Lanke potonuće broda pripisali napadu podmornice, glasnogovornik je rekao da odbacuje izvješća o uzroku incidenta, dodajući da u tom području nisu uočeni drugi brodovi.
Glasnogovornik zračnih snaga Šri Lanke također je rekao da nije primijećen nijedan zrakoplov u području kada je brod, na kojem je bilo oko 180 ljudi, uputio poziv u pomoć.
Glasnogovornik mornarice rekao je da je trenutačni prioritet spašavanje života, a da će se istraga provesti kasnije.
12:38
prije 2 min.
Iran lansirao projektile i dronove na Katar i UAE
Iran je nastavio izvoditi napade na zemlje diljem zaljevske regije kao odgovor na američko-izraelske napade, piše Sky News.
Ujedinjeni Arapski Emirati danas su presreli tri balističke rakete i 121 dron, dok je osam dronova palo unutar zemlje, priopćilo je tamošnje ministarstvo obrane.
Ministarstvo obrane Katara objavilo je da je danas presrelo dvije krstareće rakete i 10 dronova lansiranih iz Irana.
12:36
prije 4 min.
Izrael i Iranska revolucionarna garda nastavljaju razmjenjivati napade
U posljednjih otprilike sat vremena dogodio se, prema izraelskim navodima, 10. val napada na Iran.
U središtu napada bio je Teheran, ali i Karadž i Isfahan, koji se nalaze zapadno i istočno od glavnog grada. Postoje izvješća da je pet osoba poginulo te da su pogođene i škole, piše Al Jazeera.
U međuvremenu je Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila da su tijekom noći izvedeni 16. i 17. val napada, u okviru operacije koju nazivaju “Istinsko obećanje” (True Promise).
12:34
prije 5 min.
Iran "čini sve što može" da što prije odabere novog vrhovnog vođu
Iranske su vlasti u srijedu priopćile da "čine sve što mogu" kako bi što prije imenovale vrhovnog vođu koji će naslijediti Alija Hameneija, unatoč izraelskim prijetnjama da će nasljednik biti "meta" atentata.
"Činimo sve što možemo", rekao je za državnu televiziju Ahmad Hatami, član Skupštine stručnjaka, tijela odgovornog za odabir novog vođe.
"Ako Bog dozvoli, vođa će biti imenovan što je prije moguće. Blizu smo odluke, ali nalazimo se u ratu", dodao je, sugerirajući da bi se proces mogao odgoditi.
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u srijedu da bi tkogod bude izabran za nasljednika pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u subotu u izraelskim i američkim zračnim napadima na Teheran, bio "meta", prema izjavi iz njegova ureda.
"S obzirom na taj ključni element, potrebno je djelovati diskretno", naglasio je Hatami, dodajući da je izbor novog vođe "blizu".
Najava dolazi dan nakon što je objavljeno kako je Iranska Skupština stručnjaka izabrala Mojtabu Hameneija, sina Alija Hameneija, za sljedećeg vrhovnog vođu pod pritiskom Revolucionarne garde, o čemu smo pisali OVDJE.
12:32
prije 8 min.
Koliko ljudi je dosad poginulo na Bliskom istoku?
Stotine ljudi ubijene su diljem Bliskog istoka otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran 28. veljače, pri čemu su u u sukob brzo uvučene zemlje Perzijskoga zaljeva u kojima su smještene američke baze i Libanon.
Ovo su podaci o dosad stradalima, prema informacijama uključenih zemalja. Reuters nije nezavisno provjerio brojke.
U Iranu je ubijeno 787 ljudi, uključujući 165 djevojčica i nastavnog osoblja ubijenih prvog dana u raketnom napadu na osnovnu školu u Minabu na jugu zemlje, prema neprofitnoj humanitarnoj organizaciji Crveni polumjesec. Nije poznato uključuje li taj broj pripadnike Revolucionarne garde, odnosno vojne žrtve.
Deset civila je ubijeno u Izraelu, uključujući devet osoba u iranskom raketnom napadu na Beit Shemesh blizu Jeruzalema 1. ožujka, prema izraelskoj hitnoj medicinskoj službi Magen David Adom. Izraelske obrambene snage nisu zabilježile vojne žrtve.
Pedeset osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Libanon, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.
U Bahreinu je jedna osoba poginula u požaru u industrijskom području Salman nakon presretanja balističkog projektila, prema ministarstvu unutarnjih poslova.
Troje ljudi, uključujući dvojicu kuvajtskih vojnika, ubijeno je u iranskim napadima na zemlju, prema kuvajtskom ministarstvu zdravstva i ministarstvu vanjskih poslova.
Jedna osoba poginula je u Omanu nakon što je balistički projektil pogodio tanker MKD VYOM, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka.
Tri osobe su smrtno stradale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema ministarstvu obrane.
Šest pripadnika američke vojske je ubijeno u napadu na vojni objekt u Kuvajtu, prema američkom Središnjem zapovjedništvu.
12:30
prije 10 min.
Grčki i francuski ratni brodovi raspoređeni kod Cipra, HMS Dragon čeka isplovljavanje
Dok britanski razarač HMS Dragon i dalje stoji na sidru u Portsmouthu, grčki i francuski ratni brodovi raspoređeni su kako bi pojačali obranu oko Cipra. Grčka HS Kimon, fregata za protuzračnu obranu, patrolira južno od Cipra u blizini baze RAF Akrotiri, koja je u ponedjeljak bila meta napada bespilotne letjelice za jednokratnu uporabu, piše Sky News.
Pridružila joj se i HS Psara, koja je opremljena sustavima za elektroničko ratovanje namijenjenima suprotstavljanju iranskim dronovima Shahed.
Francuski nosač zrakoplova Charles de Gaulle, vodeći brod francuske flote, preusmjeren je s planiranog posjeta Švedskoj i na putu je prema Sredozemlju, objavio je jučer Emmanuel Macron. Raspoređeni su i borbeni zrakoplovi Rafale, sustavi protuzračne obrane te zrakoplovi s radarskim nadzorom.
12:27
prije 12 min.
Odgođena ceremonija za Khameneija
Ceremonija u znak sjećanja na preminulog iranskog vođu Khameneija u Teheranu, koja je prvotno bila planirana da započne večeras u 22 sata (18:30 GMT), odgođena je, javlja iranska novinska agencija Tasnim, prenosi Al Jazeera.
Agencija navodi da je jedan dužnosnik kao razlog odgode naveo logističke probleme, uključujući zahtjeve ljudi iz različitih pokrajina da prisustvuju ceremoniji.
12:25
prije 15 min.
Države Zaljeva razmatraju odgovor na napad: "Sve crvene linije su prijeđene"
Iran je uzvratio na američko-izraelske zračne napade ispaljivanjem stotina projektila i dronova prema svojim arapskim susjedima – ciljajući američke vojne baze na njihovom teritoriju, ali i civilnu i energetsku infrastrukturu.
Riječ je o ratu koji arapske vlade nisu željele i koji su pokušale spriječiti. Pitanje je hoće li u njega biti uvučene zbog onoga što su nazvale „izdajničkim” iranskim napadima. „Sve crvene linije već su prijeđene”, rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari na konferenciji za novinare u utorak.
Opširnije OVDJE.
12:07
prije 32 min.
Francuska poslala Rafale u Emirate
Francuska je u Ujedinjene Arapske Emirate rasporedila borbene avione Rafale sa zadaćom zaštite svojih vojnih baza na tom području, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot. "Proveli su operacije osiguranja zračnog prostora iznad naših baza", izjavio je, ali nije iznosio nikakve pojedinosti.
12:03
prije 37 min.
Stručnjaci UN-a “duboko uznemireni” napadom na školu u Iranu u kojem je poginulo više od 160 ljudi
Panel stručnjaka Ujedinjenih naroda priopćio je da je „duboko uznemiren” smrću djece u onome što je Iran opisao kao američko-izraelski napad na djevojačku školu u južnom gradu Minabu u subotu, u kojem je poginulo najmanje 165 ljudi, piše Al Jazeera.
„Odbor je uznemiren izvješćima o napadima na civilnu infrastrukturu, uključujući škole i bolnice, koji su ozlijedili i traumatizirali djecu te odnijeli mnoge mlade živote”, navodi se u priopćenju Odbora UN-a za prava djeteta.
Djeca moraju biti zaštićena od rata, dodao je Odbor, tijelo od 18 neovisnih stručnjaka koje nadzire provedbu Konvencije o pravima djeteta, koja štiti pravo djece na obrazovanje i štiti ih od nasilja.
Iranski veleposlanik pri UN-u u Ženevi, Ali Bahreini, pokrenuo je to pitanje kod visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Volkera Türka u pismu od 1. ožujka, nazvavši napad „neopravdanim” i „zločinačkim”.
Jučer smo pisali kako se napad dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u ponedjeljak je optužio SAD i Izrael za ubojstvo učenica: "Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih djevojčica ubijenih u američko-izraelskom bombardiranju osnovne škole.
Opširnije OVDJE.
