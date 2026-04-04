njemački šef diplomacije
Wadephul: EU treba ukinuti princip jednoglasnosti za pitanja sigurnosne i vanjske politike
Posljednji EU samit je pokazao poteškoće s principom jednoglasnog donošenja odluka. Mađarska je (opet) blokirala paket pomoći Ukrajini. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul tome sada želi stati na kraj.
Mnogima je još u pamćenju ljutiti njemački kancelar Friedrich Merz koji je nakon posljednjeg sastanka Vijeća Europske unije i nakon što je mađarski premijer Viktor Orban blokirao isplatu financijske pomoći Ukrajini, kroz zube zaprijetio kako „ovo neće ostati bez posljedica", piše Deutsche Welle.
Iako nije direktno rekao na što misli, analitičari su to protumačili kao daljnji korak ka reformi sustava donošenja odluka unutar EU-a koji se bazira na principu jednoglasnosti. Merz je vjerojatno na oku imao i daljnje moguće „smetače" poput slovačkog premijera Fica ili njegovog češkog kolege Babiša koji, posebice kada su u pitanju vanjskopolitičke odluke koje se tiču rata u Ukrajini, često odskaču idejama koje su dijametralno suprotne onima koje podržava velika većina članica.
EU mora sazreti na međunarodnom planu
Sada je i Merzov stranački kolega i ministar vanjskih poslova Johann Wadephul ponovno u igru uveo ideju o ukidanju principa jednoglasnosti, barem kada je vanjska i sigurnosna politika EU-a u pitanju. „Kako bi postala djelotvorni čimbenik na međunarodnom planu i istinski odrasla, EU bi morala ukinuti princip jednoglasnosti za pitanja sigurnosne i vanjske politike i to još unutar ovog izbornog razdoblja", rekao je Wadephul u razgovoru za medijsku grupu Funke.
Njemački ministar vanjskih poslova nije krio koji razvoj događaja ga je naveo da učvrsti svoj stav na tom planu. „Zalažem se za to da se u Europskoj uniji radi sa sustavom kvalificirane većine. Sva iskustva koja smo u posljednjih nekoliko tjedana imali u vezi s pomoći Ukrajini i sankcijama protiv Rusije govore u prilog tome“, dodao je Wadephul.
Mađarska trenutačno blokira kredit EU-a od 90 milijardi za Ukrajinu. Orban ovaj postupak opravdava optužujući Ukrajinu da sprječava obnovu isporuka ruske nafte preko naftovoda Družba. Kijev tvrdi da je naftovod oštećen u jednom ruskom napadu.
Govoreći o parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. travnja, Wadephul je rekao: „Građani Mađarske će demokratski sami odlučiti kakvo vodstvo žele. A mi moramo i želim surađivati sa svakom mađarskom vladom.“
