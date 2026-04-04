Kaos u Bijeloj kući: Nakon Noem i Bondi, Trump razmišlja o novim smjenama

Nakon vijesti o otkazu državnoj odvjetnici Pam Bondi u četvrtak, Trump je želio dati „vrlo snažnu” izjavu kojom potvrđuje svoju potporu drugoj dužnosnici za koju se nagađalo da bi mogla biti smijenjena — direktorici nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard — prema riječima dužnosnika Bijele kuće koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Kao rezultat toga, njegov brzi komunikacijski račun na platformi X objavio je izjavu direktora komunikacija u kojoj se navodi da predsjednik „ima potpuno povjerenje” u Gabbard te da su „svake tvrdnje suprotno tome potpuno lažne vijesti”.