Kaos u Bijeloj kući: Nakon Noem i Bondi, Trump razmišlja o novim smjenama
Ministar trgovine Howard Lutnick i ministrica rada Lori Chavez-DeRemer ranjivi su, rekli su dužnosnici. Direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard čini se sigurnijom.
Nakon što je smijenio dvoje svojih najistaknutijih članova kabineta, predsjednik Donald Trump razmatra dodatne promjene u vrhu svoje administracije, prema riječima savjetnika — odluku koja bi ubrzala dosad spor tempo odlazaka osoblja u njegovu drugom mandatu, piše Washington Post.
No Trump, koji je tijekom prve godine povratka u Bijelu kuću nastojao izbjeći javno eksponirane smjene — često javno podržavajući članove kabineta i dok su bili pod povećalom — također oklijeva ući u veliku rekonstrukciju kabineta, a u nekim je slučajevima nastojao opovrgnuti napise da je izgubio povjerenje u određene dužnosnike.
Nakon vijesti o otkazu državnoj odvjetnici Pam Bondi u četvrtak, Trump je želio dati „vrlo snažnu” izjavu kojom potvrđuje svoju potporu drugoj dužnosnici za koju se nagađalo da bi mogla biti smijenjena — direktorici nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard — prema riječima dužnosnika Bijele kuće koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Kao rezultat toga, njegov brzi komunikacijski račun na platformi X objavio je izjavu direktora komunikacija u kojoj se navodi da predsjednik „ima potpuno povjerenje” u Gabbard te da su „svake tvrdnje suprotno tome potpuno lažne vijesti”.
Gabbard, koja ima dugu povijest kritiziranja američkog sudjelovanja u sukobima na Bliskom istoku — osobito ideje rata s Iranom — nastavila je informirati predsjednika o obavještajnim podacima, iako je Trump ranije ovog tjedna rekao novinarima da je Gabbard „pomalo drugačija u svom načinu razmišljanja od njega” kada je riječ o Iranu.
Gabbard je za sada „sigurna” na svojoj funkciji, rekao je dužnosnik Bijele kuće.
Dvoje drugih članova kabineta možda su u manje sigurnoj poziciji. Ministrica rada Lori Chavez-DeRemer i ministar trgovine Howard Lutnick pod povećalom su zbog mogućeg odlaska, prema istom izvoru i još jednom dužnosniku Bijele kuće.
Chavez-DeRemer, koja se suočava s optužbama za nedolično ponašanje, uključujući navodnu aferu s članom osoblja i konzumaciju alkohola u uredu, zasad je ostala na funkciji unatoč ostavkama visokih dužnosnika u njezinu ministarstvu uslijed skandala. Lutnickov stil iznošenja političkih ideja i dogovora bez prethodnog odobrenja već dugo izaziva negodovanje među pomoćnicima i drugima u Bijeloj kući, prema osobama bliskima Trumpu.
Trump je razgovarao o mogućnosti njihove smjene, no još nije donio konačnu odluku i njihovi odlasci nisu nužno neizbježni.
„Izvještaji da želi veliku rekonstrukciju su pretjerani”, rekao je dužnosnik. Smjene Bondi i Noem, tvrdi isti izvor, bile su izolirani slučajevi nakon duljeg razmatranja zbog nezadovoljstva njihovim radom.
U izjavi za The Washington Post, glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle rekao je da Trump ima „najtalentiraniji kabinet i tim u američkoj povijesti”, nazvavši Gabbard, Lutnicka i Chavez-DeRemer „patriotima” koji „neumorno provode predsjednikov program i postižu izvanredne rezultate za američki narod”.
„I dalje imaju puno povjerenje predsjednika”, rekao je Ingle.
Predsjednik ne traži daleko zamjenu za Bondi. Već je imenovao zamjenika državnog odvjetnika Todda Blanchea kao vršitelja dužnosti državnog odvjetnika nakon njezina odlaska — i „vrlo je vjerojatno” da će Blanche dugoročno voditi ministarstvo, rekao je dužnosnik.
Trump je razmatrao i druge kandidate, uključujući Leeja Zeldina, čelnika Agencije za zaštitu okoliša, s kojim se sastao u utorak. Harmeet K. Dhillon, pomoćnica državnog odvjetnika u odjelu za građanska prava, također se spominje, no nije među glavnim kandidatima.
Što se tiče Blanchea, dužnosnik je rekao: „Trenutačno je predsjednik zadovoljan.”
Trump je dan prije smjene rekao Bondi da joj „vrijeme istječe”, prema osobi upoznatoj s razgovorom. Bondi je zatražila da ostane dulje, a Trump je rekao da će razmotriti zahtjev, no unutar nekoliko sati vijest o njezinu odlasku već se proširila.
Iako Trump osobno i dalje cijeni Bondi, mjesecima je razmatrao njezinu smjenu i bio nezadovoljan njezinim neuspjehom u procesuiranju političkih protivnika te načinom na koji je vodila objavu dokumenata o Jeffreyju Epsteinu.
Mjesec dana ranije Trump je smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem nakon sličnog razdoblja nezadovoljstva njezinim radom i negativnim medijskim napisima.
