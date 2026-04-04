Stotine crpki bez goriva. Ministar energetike: Slobodno putujte za Uskrs

Australski ministar energetike je pozvao građane da slobodno putuju ako su to planirali za Uskrs iako su stotine benzinskih crpki, uglavnom u ruralnim krajevima, u subotu bile bez goriva dok rat u Iranu nastavlja remetiti opskrbu u zemlji.

"Uskrs je veoma posebno vrijeme za vjeru i obitelj", kazao je ministar energetike Chris Bowen.

"Potičemo ljude da se pridržavaju svojih planova, posjete svoju obitelj i uzmu stanku, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno", dodao je.

Australija, koja uvozi oko 90 posto svojeg goriva, suočila se s lokaliziranim nestašicama zbog eskalirajućeg sukoba na Bliskom istoku, koji u subotu ulazi u svoj šesti tjedan.

Neki su zbog toga otkazali svoje planove da otputuju za produženi vikend.

Zemlja ima benzina za 39 dana, dizela za 29, a kerozina za 30 dana, kazao je Bowen.

"Ukupan broj crpki bez dizela u Australiji, gdje je došlo do najvećeg pritiska, iznosi 312 od oko 8000 postaja", rekao je Bowen, dodajući da se većina pogođenih crpki odnosi na ruralne krajeve jer obnavljanje njihovih zaliha traje duže.

Premijer Anthony Albanese je u rijetkom obraćanju naciji ovog tjedna upozorio da će se gospodarske posljedice rata na Bliskom istoku osjećati mjesecima te je potaknuo građane da koriste javni prijevoz.