Eksplozija u pro-izraelskom centru u Nizozemskoj: "Šteta je ograničena, ali je utjecaj značajan"

Eksplozija je pogodila pro-izraelski centar u Nizozemskoj, uzrokujući manju materijalnu štetu i bez ozlijeđenih, priopćila je policija u subotu, dok je ciljana organizacija upozorila na niz sličnih incidenata diljem Europe.
Glasnogovornica policije rekla je za AFP da nitko nije bio unutar objekta kojim upravlja organizacija Christians for Israel, neprofitna udruga u središnjem gradu Nijkerku, kada je eksplozija odjeknula ispred ulaza kasno u petak, piše France 24.
"Istraga je pokazala da je osoba odjevena u crno postavila eksplozivnu napravu", dodala je policija u priopćenju, pozivajući svjedoke da se jave.
Christians for Israel priopćio je da je "šokiran" onime što opisuje kao dio "zabrinjavajućeg obrasca" incidenata usmjerenih na židovske i pro-izraelske objekte u Nizozemskoj i susjednoj Belgiji.
"Šteta je ograničena, ali je utjecaj značajan", navela je skupina u objavi na društvenim mrežama.
"Činjenica da se ovo dogodilo uoči Uskrsa, najvažnijeg kršćanskog blagdana, čini ga još potresnijim."
Policija je upozorila da je prerano utvrditi motiv incidenta. Istraga je u tijeku i zasad nema uhićenih, dodali su.
Christians for Israel navodi da je njihova misija promicati "biblijsko razumijevanje u Crkvi i među narodima o Božjim planovima za Izrael te pružati potporu Izraelu kroz molitvu i djelovanje".
Njihov "Israel Centre" u Nijkerku, prema navodima na njihovoj internetskoj stranici, organizira izložbe, predavanja i ima trgovinu.
Incident se dogodio nakon niza sličnih noćnih napada u Belgiji, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj, što je povećalo zabrinutost zbog antisemitizma nakon rata na Bliskom istoku.
Vozila hitne pomoći kojima upravljaju židovski volonteri zapaljena su u Londonu, automobil je zapaljen u Antwerpenu, sinagoge su pogođene eksplozivima u Liègeu i Rotterdamu, a židovska škola bila je meta u Amsterdamu, otkako je krajem veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.
Za napade je odgovornost preuzela slabo poznata islamistička skupina s mogućim vezama s Iranom.
PROČITAJTE JOŠ
