Slovačka vlada ponovno je podigla cijenu dizela za vozače s inozemnim registracijama, i to drugi put u samo tjedan dana, izazvavši burne reakcije u Bruxellesu.
Od petka 3. travnja cijena litre dizela za strana vozila iznosi 2,063 eura. Riječ je o novom povećanju koje dolazi nakon serije brzih korekcija.
Mjera je prvi put uvedena 23. ožujka, kada je cijena za strane vozače bila 1,826 eura po litri. Samo četiri dana kasnije porasla je na 2,012 eura, a sada je ponovno povećana.
Istodobno, domaći vozači i dalje plaćaju znatno manje - prosječno oko 1,70 eura po litri.
Zašto Slovaci kažnjavaju strane vozače
Iz Bratislave objašnjavaju kako je cilj ove mjere zaštita domaćeg tržišta.
Vlada sada pokušava zaustaviti takvu praksu diferenciranjem cijena.
Europska komisija: Ovo je diskriminacija
Ovakav potez izazvao je oštru reakciju Europske komisije, koja smatra da je riječ o diskriminaciji na temelju nacionalnosti.
Iz Bruxellesa poručuju kako je takva praksa neprihvatljiva unutar Europske unije i u suprotnosti s pravilima jedinstvenog tržišta.
Slovačke vlasti, međutim, tvrde da ne krše pravila jer je mjera privremena i vrijedi samo 30 dana, što je, kako navode, dopušteno prema europskim propisima.
Fico prozvao Zelenskog i Bruxelles
Premijer Robert Fico dodatno je zaoštrio retoriku. Poručio je da Slovačka ima pravo zaštititi se od posljedica sukoba na Bliskom istoku.
Istaknuo je i da nafta već drugi mjesec ne dolazi kroz naftovod Družba, za što ponovno optužuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
'Zelenski snosi odgovornost za ovu situaciju i time nanosi štetu Slovačkoj', poručio je Fico.
Dodao je i da je Europska komisija poslala pismo koje je opisao kao prijeteće, uz mogućnost pokretanja hitnog postupka protiv Slovačke. Fico je pozvao Komisiju da izvrši pritisak na Ukrajinu i zaprijeti uskraćivanjem financijske pomoći ako se ne obnovi rad naftovoda.
Cijene za strance često nisu jasno istaknute
Dodatni problem predstavlja netransparentnost na benzinskim postajama.
Na mnogim većim postajama cijene za strane vozače nisu jasno prikazane. Displeji najčešće pokazuju cijene koje vrijede za vozila registrirana u Slovačkoj, dok su više cijene za strance slabije vidljive ili uopće nisu istaknute.
