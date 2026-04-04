Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 37. dan. U Teheranu su izbila slavlja nakon što je iranska vojska objavila da je srušila dva američka ratna zrakoplova, pri čemu je prvi oboren u pokrajini Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad, a drugi se srušio u Zaljevu. Iranski protunapadi na Izrael izazvali su požar na industrijskom postrojenju u južnom Negevu te oštetili zgrade u središnjem Rosh Haayinu i Petah Tikvi. Izrael je proveo svoje prijetnje i digao u zrak dva ključna mosta preko rijeke Litani u Libanonu, dok izraelske snage proširuju svoju okupaciju na jugu zemlje.
MOHAMMED HUWAIS / AFP
STR / AFP
ILIA YEFIMOVICH / AFP / Ilustracija
AFP
The Hormuz Letter / X / Screenshot
63 Objave
22:57
prije 29 min.
Izraelska vojska: Lansiran projektil iz Jemena
Izraelska vojska objavila je u subotu navečer da je otkrila lansiranje rakete iz Jemena prema Izraelu, navodeći da se aktiviraju njezini sustavi protuzračne obrane kako bi je presreli.
"Izraelska vojska identificirala je lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju i aktiviraju se sustavi protuzračne obrane kako bi presreli prijetnju", navodi se u vojnom priopćenju.
Hutisti u Jemenu, koji podržavaju Iran u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela, potom su preuzeli odgovornost putem video poruke svog glasnogovornika na X-u.
Rekli su da je meta napada bilo nekoliko "osjetljivih" vojnih lokacija i zračna luka u Tel Avivu.
Ovo je peto lansiranje rakete iz Jemena od početka rata, koji je započeo krajem veljače izraelsko-američkom ofenzivom protiv Irana, podsjeća agencija AFP.
Hutisti, koji su prethodno podržali i palestinski pokret otpora Hamas protiv Izraela u Gazi, ušli su u rat prošli tjedan.
22:55
prije 31 min.
Hezbolah objavio snimku gađanja dvaju izraelskih tenkova
Hezbolah objavio snimku gađanja dvaju izraelskih tenkova Merkava u Wadi al-Ayunu, u Libanonu, blizu izraelske granice, korištenjem FPV (first-person view) dronova — daljinski upravljanih dronova koji operateru pružaju prijenos uživo kako bi ih usmjerio prema meti.
22:52
prije 34 min.
Trump podijelio video „masivnog” napada na Teheran, tvrdi da je ubijeno „mnogo vojnih čelnika”
Donald Trump je na svojoj platformi Truth Social objavio video za koji tvrdi da prikazuje „masivan napad u Teheranu”.
Tvrdi da je u napadu ubijeno „mnogo iranskih vojnih čelnika, koji su ih loše i nerazumno vodili”.
22:43
prije 43 min.
Čelnik izraelske vojske priznaje „jaz” u procjeni snage Hezbolaha
Zapovjednik izraelskog Sjevernog zapovjedništva rekao je da je vojska precijenila štetu nanesenu Hezbolahu tijekom kopnene ofenzive 2024. godine, prema snimkama koje prenose izraelski mediji, piše Al Jazeera.
General-bojnik Rafi Milo, u izjavama koje su objavili Channel 12 i prenosi Times of Israel, rekao je da postoji „jaz” između procjene sposobnosti Hezbolaha nakon operacije i njegove trenutačne sposobnosti izvođenja napada.
„Postoji jaz između toga kako smo završili [operaciju] ‘Sjeverne strijele’, onoga što smo razumjeli i mislili, i činjenice da i dalje iznenada nalazimo Hezbolah [aktivnim]”, rekao je Milo, referirajući se na kontinuirano raketiranje sjevernog Izraela.
Izraelski dužnosnici sada navodno procjenjuju da Hezbolah i dalje raspolaže stotinama lansera i desecima tisuća raketa.
Milo je to izjavio tijekom sastanka s stanovnicima Misgav Ama, gdje se ispričao zbog smrti 60-godišnjeg stanovnika koji je prošlog mjeseca poginuo nakon što ga je pogrešno pogodila izraelska topnička paljba, rekavši da se taj incident „nije smio dogoditi”.
U odvojenim izjavama izrazio je i sumnju da će zajednička američko-izraelska ofenziva protiv Irana dovesti do rušenja vlasti, ocijenivši da režim djeluje „i dalje stabilno” te da bi na kraju mogao biti potreban dogovor.
22:25
prije 1 h
Napad na teheransko sveučilište „ponašanje iz kamenog doba”
Iranski ministar znanosti i istraživanja osudio je „ponašanje iz kamenog doba” koje je dovelo do jučerašnjeg napada na jedno sveučilište u Teheranu, prenosi Sky.
Centar za laserska i plazma istraživanja u Teheranu teško je oštećen u zračnom napadu.
„Neprijatelj bez korijena u povijesti, kulturi i civilizaciji ponaša se gore nego (ljudi koji su živjeli) u kamenom dobu”, rekao je Hossein Simaei Sarraf tijekom posjeta lokaciji.
Nije jasno je li napad izveo SAD ili Izrael, niti zašto je centar bio meta. Izrael je ranije ciljao vodeće iranske znanstvenike i istraživače uključene u njegov nuklearni program.
22:23
prije 1 h
Iran: Pet mrtvih u izraelsko-američkim napadima na petrokemijsko postrojenje
Pet ljudi je poginulo, a 170 je ozlijeđeno u izraelsko-američkim napadima na petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, objavio je u subotu iranski visoki dužnosnik.
"Pet osoba je poginulo kao mučenici nakon neprijateljskih američko-cionističkih napada na tvrtke koje se nalaze u posebnoj ekonomskoj petrokemijskoj zoni u Mahšaru" u provinciji Huzestan, rekao je pomoćnik guvernera te regije, kojega navodi agencija Isna.
Valiolah Hajati kazao je da je 170 ljudi ozlijeđeno, ali da nisu hospitalizirani.
Ranije, objavljujući da je došlo do napada, Hajati je kazao da su pogođene tri tvrtke na tom području.
22:07
prije 1 h
Iran optužuje SAD i Izrael za „ratne zločine” nakon napada na infrastrukturu
Iran je optužio Sjedinjene Države i Izrael za napade na civilnu infrastrukturu, nazivajući ih „ratnim zločinima” i „državnim terorizmom”, prenosi Al Jazeera.
U priopćenju je iranska misija pri Ujedinjenim narodima navela da „sustavno ciljanje civila i ključne infrastrukture” uključuje petrokemijsku zonu Mahshahr i most B1 na relaciji Karaj–Teheran.
„Sustavno ciljanje civila i ključne infrastrukture u Iranu od strane SAD-a i izraelskog režima … predstavlja ratne zločine i državni terorizam”, navodi se u priopćenju, uz poziv međunarodnoj zajednici da „odlučno djeluje i nedvosmisleno osudi”.
Iranski mediji izvijestili su da je u napadu na petrokemijsku zonu Mahshahr poginulo najmanje pet osoba. U odvojenom napadu, most B1 u Karaju pogođen je s dva projektila, pri čemu je djelomično urušen.
Prema iranskim izvješćima, u tom napadu poginulo je najmanje osam ljudi, a 95 ih je ozlijeđeno.
21:41
prije 1 h
Iranska vojska: „Cijela regija pretvorit će se u pakao” za SAD i Izrael ako eskaliraju rat
Glasnogovornik središnjeg zapovjedništva iranske vojske Khatam al-Anbiya upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da će svaka daljnja eskalacija izazvati snažan odgovor diljem regije, piše Al Jazeera.
„Ne zaboravite da će se, ako se agresija proširi, cijela regija pretvoriti u pakao za vas”, rekao je iranski glasnogovornik. „Iluzija o porazu Islamske Republike Iran pretvorila se u močvaru u kojoj ćete potonuti.”
Donald Trump je ranije danas zaprijetio Iranu da će se "suočiti s paklom" ako unutar 48 sati ne pristane na pregovore.
21:11
prije 2 h
Izraelski napadi ubili dvije djevojčice na jugu Libanona
Napad u južnom gradu Habbushu danas je usmrtio najmanje dvije djevojčice i ranio 22 osobe, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.
U odvojenom izraelskom napadu na al-Hawsh, u blizini grada Tira, ranjeno je još 18 osoba, uključujući dijete, tri žene i tri bolničara, dodalo je ministarstvo.
Izrael od 2. ožujka svakodnevno izvodi napade diljem Libanona te je pokrenuo kopnenu invaziju na jugu, pri čemu je raseljeno više od milijun ljudi.
20:56
prije 2 h
Kćer Kasema Sulejmanija negirala da su uhićene osobe u SAD-u dio obitelji
Narjes Sulejmani, kći pokojnog iranskog generala Kasema Sulejmanija, zanijekala je da su dvije osobe uhićene u SAD-u povezane s obitelji, u pismu objavljenom u proreformskom mediju Jamaran, javlja BBC-jev novinar.
Navela je da „nitko” iz obitelji Sulejmani niti njihovi rođaci nikada nisu živjeli u Sjedinjenim Državama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare