Izraelska vojska objavila je u subotu navečer da je otkrila lansiranje rakete iz Jemena prema Izraelu, navodeći da se aktiviraju njezini sustavi protuzračne obrane kako bi je presreli.

"Izraelska vojska identificirala je lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju i aktiviraju se sustavi protuzračne obrane kako bi presreli prijetnju", navodi se u vojnom priopćenju.

Hutisti u Jemenu, koji podržavaju Iran u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela, potom su preuzeli odgovornost putem video poruke svog glasnogovornika na X-u.

Rekli su da je meta napada bilo nekoliko "osjetljivih" vojnih lokacija i zračna luka u Tel Avivu.

Ovo je peto lansiranje rakete iz Jemena od početka rata, koji je započeo krajem veljače izraelsko-američkom ofenzivom protiv Irana, podsjeća agencija AFP.

Hutisti, koji su prethodno podržali i palestinski pokret otpora Hamas protiv Izraela u Gazi, ušli su u rat prošli tjedan.