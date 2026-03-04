Sutra polijeću repatrijacijski letovi iz Dubaija za Zagreb

Hrvatska vlada i MVEP "uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) s kapacitetom od 149 mjesta za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima". "Očekivano polijetanje navedenog zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu", navodi MVEP u priopćenju u kojemu ističe da je "Hrvatska jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova" za povratak svojih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.