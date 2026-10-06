7. LISTOPADA
Izraelski ministar obrane naredio vojsci da bude u punoj pripravnosti tijekom obljetnice napada Hamasa
Izraelski ministar obrane naredio je izraelskoj vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na "svaki mogući scenarij" u Pojasu Gaze dan uoči obilježavanja obljetnice 7. listopada.
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Israel Katz izdao je ove upute "u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati naše snage", navodi se u priopćenju njegova ministarstva.
"Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu, i to u znatnim razmjerima", dodalo je ministarstvo.
Prijetnja je objavljena u ozračju pojačanih napetosti uoči treće godišnjice dotad neviđenog napada na izraelski teritorij koji je Hamas pokrenuo 7. listopada 2023. godine. Napad je izazvao razornu odmazdu Izraela u kojoj je opustošen Pojas Gaze.
Izraelske vlasti strahuju od zasjeda protiv izraelskih vojnih položaja u Pojasu Gaze koji kontrolira vojska, ili otmice vojnika.
Vojska je posljednjih mjeseci više puta upozoravala vladu na Hamasove pokušaje obnove svojih kapaciteta.
Na službenoj ceremoniji obilježavanja napada 7. listopada u ponedjeljak u Jeruzalemu, premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati "nikakvu vlast" u Pojasu Gaze.
Prema podacima AFP-a temeljenim na službenim podacima, u napadu 7. listopada ubijena je 1221 osoba, većina civila. Još 251 osobu oteo je i u Gazu odveo taj palestinski islamistički pokret.
U ofenzivi koju je Izrael pokrenuo kao odmazdu u Gazi ubijeno je više od 74 200 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa, čije podatke UN smatra pouzdanima.
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