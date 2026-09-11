TEŠKE OPTUŽBE
Hillary Clinton: Netanyahu je možda želio da Hamas izvede napad 7. listopada
Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton dovela je u pitanje postupanje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua uoči Hamasova napada 7. listopada 2023., rekavši da je moguće da je znao što se priprema.
Hillary Clinton komentirala je navode prema kojima je izraelski premijer Benjamin Netanyahu prije Hamasova napada 7. listopada 2023. dobio upozorenje o velikoj operaciji koju je ta militantna skupina pripremala.
Clinton je gostujući u emisiji Morning Joe na MS NOW-u rekla da postoje dva moguća objašnjenja za Netanyahuovo postupanje – ili upozorenju nije vjerovao ili je želio vidjeti što Hamas planira kako bi potom mogao snažno odgovoriti, prenosi News Week.
"Ili mu nije vjerovao ili je, užasno je to reći, želio vidjeti što planiraju kako bi mogao žestoko uzvratiti i ojačati svoju poziciju", rekla je Clinton.
'Neuspjeh u zaštiti izraelskog naroda'
Dodala je da ne zna o čemu je Netanyahu razmišljao, ali je njegovo postupanje ocijenila ozbiljnim propustom.
"Ne znam o čemu je razmišljao, ali poanta je u tome da je ovo bio neuspjeh vodstva. Bio je to neuspjeh u zaštiti izraelskog naroda", rekla je.
Clinton je svoje komentare povezala s izvješćem izraelskog lista Haaretz, koje je nazvala "bombastičnim" izvješćem. Prema tom tekstu, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohammed bin Zayed, poznat i kao MbZ, upozorio je Netanyahua otprilike deset dana prije napada da Hamas priprema veliku operaciju.
Prema navodima Haaretza, Netanyahu je s bin Zayedom razgovarao telefonom oko 45 minuta. Emiratski predsjednik mu je, kako se tvrdi, rekao da Yahya Sinwar, tadašnji čelnik Hamasa u Gazi, priprema veliku operaciju protiv Izraela.
Clinton: Volim Izrael, ali mrzim Netanyahuovu vladu
U izvješću se navodi da Netanyahu nakon toga nije obavijestio najviše izraelske sigurnosne dužnosnike niti je promijenio protokole i pripreme.
Netanyahu je te tvrdnje odbacio, nazvavši izvješće "zlonamjernom izmišljotinom" i poručivši da ima "jasan politički tajming". Također je najavio tužbu protiv Haaretza i zatražio istragu.
Clinton je, govoreći o izraelskoj politici, rekla da voli Izrael, ali da ne podržava Netanyahuovu vladu i njezinu politiku. "Volim Izrael i mrzim Netanyahuovu vladu i njezinu politiku", rekla je Clinton.
Dodala je da voli Sjedinjene Države, ali ne podržava politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.
"Volim Ameriku i mrzim Trumpovu vladu i njezinu politiku", rekla je.
O nasilju izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali: Ne bi smjelo biti nekažnjavanja
Clinton je komentirala i predstojeće izbore u Izraelu, ocijenivši da bi njihov ishod mogao utjecati na odnose Washingtona s Izraelom.
"Ako Izraelci ponovno odluče glasati za to, mislim da Sjedinjene Države moraju zauzeti vrlo čvrst stav. Mislim da bismo mogli surađivati s novom vladom", rekla je.
Govoreći o nasilju izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, Clinton je izrazila nadu da bi novi premijer poduzeo odlučnije mjere.
"Nadam se da bi novi premijer oštro reagirao na nasilje doseljenika na Zapadnoj obali", rekla je, dodajući da za takvo nasilje "ne bi smjelo biti nekažnjavanja".
"Kad god ljudima dopustite takvu razinu nasilja u društvu, a ne zaustavite ih, to se proširi na cijelo društvo. To je nepravedno, loše i pogrešno prema Palestincima, a također je vrlo opasno za Izrael", zaključila je Clinton.
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