Hamas traži povlačenje Izraela, Izrael razoružanje Hamasa. Oglasio se Odbor za mir

"Suprotno netočnim izvješćima, povlačenje Izraelskih obrambenih snaga (IDF) iza Žute linije uslijedit će tek nakon završetka procesa razoružanja, na što se Hamas obvezao posrednicima", objavio je Odbor za mir na društvenoj mreži X. Dodao je da se to odnosi na lako i teško naoružanje, kao i na mrežu tunela.