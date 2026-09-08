objava uoči izbora
Haaretz: Čelnik UAE-a upozorio Netanyahua na Hamasov napad prije 7. listopada
Čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zajed upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua neposredno prije terorističkih napada 7. listopada 2023. da Hamas priprema veliku ofenzivu protiv Izraela, objavio je u utorak izraelski list Haaretz.
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Prema navodima lista, Netanyahu upozorenje nije proslijedio čelnicima izraelskih sigurnosnih službi niti je poduzeo konkretne mjere kako bi se zemlja pripremila za mogući napad.
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua demantirao je tu vijest, nazvavši medijske napise "netočnima".
„Medijski navodi su netočni. Ujedinjeni Arapski Emirati nisu upozorili premijera prije 7. listopada“, navedeno je u priopćenju njegova ureda, uz dodatak da je, „ako je postojala bilo kakva informacija, ona proslijeđena putem obavještajnih kanala“.
Istraga Haaretza temelji se na razgovorima s desecima izvora, među kojima su visoki dužnosnici Izraela i drugih država.
Prema izvještaju, bin Zayed nazvao je Netanyahua iz predsjedničke palače u Abu Dhabiju otprilike deset dana prije napada 7. listopada, a razgovor je navodno trajao oko 45 minuta.
Tijekom razgovora on je upozorio izraelskog premijera da tadašnji čelnik Hamasa Jahja Sinvar planira veliki napad na Izrael.
Bin Zajed je pritom izrazio zabrinutost da bi takav napad mogao izazvati veliko krvoproliće, destabilizirati širu regiju te ugroziti Abrahamove sporazume, kojima su Izrael i nekoliko arapskih država normalizirali međusobne odnose.
Bin Zajed je pozvao Netanyahua da upozorenje shvati ozbiljno i poduzme potrebne mjere kako bi se Izrael pripremio za mogući napad.
Netanyahu je navodno odgovorio da je Izrael "spreman za svaki scenarij", ali je istodobno smatrao da u tom trenutku veću sigurnosnu prijetnju predstavlja situacija na Zapadnoj obali, ističe list.
Haaretz navodi da su tri visoka dužnosnika stranih vlada bila upoznata sa sadržajem razgovora, ali njihov identitet nije objavljen.
Izvještaj je objavljen uoči općih izbora u Izraelu, koji će se održati sljedećeg mjeseca. Prema aktualnim anketama, ni Netanyahuov blok ni njegovi protivnici zasad nemaju zajamčenu većinu.
Netanyahuov glavni politički protivnik, bivši načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Gadi Eisenkot, iskoristio je izvještaj za novu kritiku premijera.
"Sve više znakova upućuje na to da je Netanyahu slijepo odveo Izrael u katastrofu 7. listopada", napisao je Eisenkot na društvenoj mreži X.
Eisenkot, čelnik centrističke stranke Yashar, optužio je Netanyahua da je ignorirao desetke upozorenja o mogućem napadu te poručio da nije sposoban obnašati dužnost izraelskog premijera.
Napadi Hamasa 7. listopada 2023. pokrenuli su rat u Gazi i izazvali duboku političku i sigurnosnu krizu u Izraelu.
Tvrdnje iz ovog izvještaja zasad nisu neovisno potvrđene, ističe Reuters.
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