Izrael objavio da je ubio navodnog otmičara iz napada 7. listopada

Saher Sakr poginuo je u subotu u izraelskom zračnom napadu na Nuseirat u središnjem dijelu obalnog pojasa, što je potvrdila i bolnica Al-Aksa u Pojasu Gaze. U napadu su ozlijeđene još tri osobe. I izvori unutar terorističke organizacije Hamas kazali su da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca prije gotovo tri godine.