Ljubavna afera ili špijunska operacija? Skandal potresa jednu od najvažnijih kompanija svijeta

REUTERS/Lisi Niesner

Američki tehnološki div Nvidia pokrenuo je neovisnu istragu nakon medijskih napisa prema kojima je njegov glavni izvršni direktor Jensen Huang bio meta kineskih obavještajnih službi zbog navodne bliske veze s poduzetnicom Alice Huang, za koju se sumnja da je djelovala u interesu Pekinga. Kontroverza je izazvala pozornost i u Južnoj Koreji, koja prati moguće posljedice za ugovorene isporuke Nvidijinih naprednih grafičkih procesora.

Podijeli

Oglas

Upravni odbor Nvidije objavio je da će ispitati sve dostupne informacije o navodnoj stranoj obavještajnoj operaciji. Istodobno su poručili kako zasad nemaju razloga vjerovati da su ugroženi nacionalna sigurnost Sjedinjenih Američkih Država ili poslovne tajne kompanije.

„Upravni odbor prioritet daje nacionalnoj i gospodarskoj sigurnosti SAD-a, što je od presudne važnosti za interese Nvidije i njezinih dioničara. Iako nemamo razloga vjerovati da su ugroženi nacionalna sigurnost ili poslovne tajne Nvidije, istragom ćemo ispitati sve dostupne informacije”, poručili su iz kompanije.

Huang je potvrdio da podržava pokretanje istrage i da će u potpunosti surađivati.

Sumnje na špijunažu i privatni skandal

Prema pisanju New York Timesa, na koje se poziva BBC, američki obavještajni dužnosnici vjerovali su da Alice Huang djeluje kao kineska špijunka. Američki predsjednik Donald Trump navodno je još prošle godine bio upoznat s informacijama koje su upućivale na njezino moguće djelovanje u korist Pekinga.

Američke obavještajne agencije navodno su pratile njezine komunikacije s jednim američkim državljaninom, za kojeg je naknadno utvrđeno da je riječ o Jensenu Huangu. Zasad nije poznato kakve je informacije Alice Huang navodno prosljeđivala kineskim vlastima, koliko su bile važne ni kada je, prema sumnjama američkih službi, počela prikupljati podatke.

U cijelu je priču uključen i privatni život čelnika Nvidije. Huang je priznao da je bio nevjeran supruzi te se javno ispričao njoj i njihovoj djeci.

„Bio sam nevjeran svojoj supruzi. Moji postupci povrijedili su nju i našu djecu. Za ono što sam učinio nema opravdanja. Duboko mi je žao”, poručio je, piše BBC.

U nastavku izjave naglasio je da ostaje predan zaštiti Nvidije i nacionalne sigurnosti SAD-a.

Slučaj je odjeknuo i zbog povezanosti Alice Huang sa singapurskom tvrtkom za podatkovne centre Megaspeed, koja je također pokrenula internu istragu uz pomoć vanjskih pravnih savjetnika.

Južna Koreja prati isporuke Nvidijinih čipova

Razvoj događaja pomno prati i Južna Koreja, koja je među važnim tržištima za Nvidijine grafičke procesore. Zamjenik ministra znanosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija Ryu Jemyung izjavio je pred parlamentarnim odborom za proračun da ne očekuje poremećaje u isporukama već ugovorenih količina.

Prema njegovim riječima, 10.000 grafičkih procesora financiranih iz dopunskog proračuna za 2025. godinu već je isporučeno i nalazi se u uporabi.

„Očekujemo da će se proizvodnja i raspored isporuke ugovorenih količina odvijati bez poteškoća”, rekao je Ryu, dodajući da ministarstvo prati situaciju i razgovara s južnokorejskim ogrankom Nvidije o cijenama i rokovima isporuke.

Kontroverza se poklopila i s otkazivanjem posjeta Južnoj Koreji Madison Huang, Jensenovoj kćeri i višoj direktorici u Nvidiji.