FOTO, VIDEO / Maduro u pritvoru. Nižu se žestoke reakcije: "Operacija je bila nezakonita i nepromišljena"

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro doveden je u nedjelju u pritvorski centar u New Yorku nakon što je predsjednik Donald Trump naredio američki napad radi hvatanja južnoameričkog čelnika i preuzimanja kontrole nad zemljom i njezinim ogromnim rezervama nafte.
Kao dio dramatične operacije rano u subotu, zbog koje nije bilo struje u dijelovima Caracasa i napadnuti su vojni objekti, američki specijalci uhvatili su Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih helikopterom prevezli do broda američke mornarice prije nego što su ih zrakoplovom prevezli u SAD.
"Vodit ćemo zemlju sve dok ne budemo mogli provesti siguran, pravilan i razborit prijelaz", rekao je Trump na konferenciji za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.
Mjesecima je njegova administracija kritizirala 63-godišnjeg Madura zbog onoga što je nazvala njegovom umiješanošću u slanje droge u SAD. Pojačala je pritisak masovnim vojnim gomilanjem na Karibima i nizom smrtonosnih raketnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge.
Tko je sada legitimni predsjednik Venezuele?
19 Objava
13:39
prije 10 min.
Papa Lav smatra da Venezuela mora ostati neovisna država
Papa Lav je u nedjelju rekao da s „dušom punom zabrinutosti” prati razvoj događaja u Venezueli nakon operacije SAD-a u kojoj je uhvaćen diktator Nicolas Maduro, naglasivši da Venezuela mora ostati neovisna država.
Čelnik Katoličke crkve naglasio je da nakon zbacivanja Madura na prvom mjestu mora biti dobrobit stanovnika južnoameričke države.
Lav, prvi američki papa, smatra da Venezuela mora ostati neovisna država i da se moraju poštivati ljudskih prava, prenosi Reuters.
„Dobrobit dragog naroda Venezuele mora biti iznad svih drugih stvari i voditi do nadilaženja nasilja, prema putovima pravde i mira i jamstvu suvereniteta zemlje“, rekao je Lav nakon Angelusa na Trgu svetog Petra u Rimu.
Američki predsjednik Donald Trump dan ranije je rekao da će SAD u prijelaznoj fazi preuzeti kontrolu nad Venezuelom, a Maduro je odveden u pritvor u New Yorku.
Lav je i ranije kritizirao Trumpovu politiku, a u prosincu ga je pozvao da protiv Madura ne
13:20
prije 28 min.
Vučić suzdržan o Maduru
Nakon akcije u Venezueli potpuno je jasno da međunarodni javnopravni poredak i povelje UN-a uopće ne funkcioniraju i da u svijetu dominira pravo sile i jačeg kao jedini princip suvremene politike, ocijenio je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavivši jačanje obrambene moći Srbije u regiji.
U izjavi nakon izvanredno sazvane sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) Vučić nije konkretnije kvalificirao američku akciju u kojoj je uhićen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, a - koristeći sintagmu "ovo što se dogodilo u Venezueli" - komentirao je reagiranja europskih dužnosnika.
"Imaju svoje sitne interese, ali ne smiju reći što misle, pošto ne znaju šta će biti s Grenlandom, gdje će opet propasti europsko jedinstvo i sve drugo. I onda točno vidite da nigdje nikakvih principa nema", rekao je Vučić.
Više čitajte OVDJE.
12:53
prije 55 min.
Usporedba vojne sile
Jedna od uočljivih tema jučerašnje konferencije za novinare Donalda Trumpa – na kojoj je iznio više detalja o hvatanju Nicolása Madura – bila je njegova pohvala američkim oružanim snagama i njihovim sposobnostima.
"Nijedna država na svijetu ne bi mogla postići ono što je Amerika postigla jučer“, rekao je Trump.
12:31
prije 1h
Kamala Harris osudila američku operaciju u Venezueli
Operaciju američke vlade kojom je uhvatila čelnika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu u subotu navečer osudila je i Kamala Harris, bivša demokratska protukandidatkinja američkog predsjednika Donalda Trumpa.
„Djelovanje Donalda Trumpa u Venezueli ne čini Ameriku sigurnijom, snažnijom ili priuštivom”, započinje demokratkinja svoju objavu na platformi X.
Harris piše da brutalnost i „nelegitimnost diktatora” Madura ne mijenja činjenicu da je američka operacija bila i „nezakonita i nepromišljena”.
„Gledali smo taj film i ranije. Ratovi za promjenu režima ili naftu koji se prikazuju kao snaga, ali se pretvaraju u kaos, a cijenu plaćaju američke obitelji. Amerikanci ne žele ovo i dosta im je da im se laže. Ovdje nije riječ o drogama ili demokraciji, nego o nafti i želji Donalda Trumpa da bude regionalni snagator”, nastavila je demokratkinja.
Harris se, usprkos neuspješnoj kampanji na prošlogodišnjim izborima, smatra potencijalnom demokratskim kandidatkinjom i za izbore 2028. godine.
U svojoj objavi u subotu napisala je da SAD-u umjesto "ugrožavanja vojnika, trošenja milijardi i destabilizacije regije" treba vodstvo kojem su prioriteti „smanjivanje troškova za radničke obitelji, jačanje vladavine prava, osnaživanje savezništva te – što je najvažnije – stavljanje Amerikanaca na prvo mjesto”.
12:07
prije 1h
Sjeverna Koreja osudila američke napade na Venezuelu
Sjeverna Koreja osudila je američke napade na Venezuelu kao "najozbiljniji oblik zadiranja u suverenitet", objavila je u nedjelju državna novinska agencija KCNA.
"Incident je još jedan primjer koji jasno potvrđuje odmetničku i brutalnu prirodu Sjedinjenih Država", navela je KCNA, pozivajući se na glasnogovornika sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova.
Izjava je uslijedila nakon što je Sjeverna Koreja ranije u nedjelju lansirala balističke rakete, na dan kada čelnik Južne Koreje započinje državni posjet Kini, glavnom savezniku Pjongjanga.
Pjongjang je naveo da je trenutna situacija u Venezueli "izazvala katastrofalne posljedice za osiguranje identiteta regionalne i međunarodne strukture odnosa".
11:24
prije 2h
Tko je sada legitimni predsjednik Venezuele?
Jučer je Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Američke Države „upravljati“ Venezuelom dok se ne provede „sigurna, ispravna i razborita“ tranzicija vlasti.
U stvarnosti je situacija mnogo složenija – za vlast se natječe više aktera, a SAD je ranije priznao i alternativnog političkog čelnika.
Ovo su glavni akteri u borbi za vlast u Venezueli…
Delcy Rodríguez
Prema Trumpovim riječima, Delcy Rodríguez – potpredsjednica Venezuele te ministrica financija i nafte u vladi Nicolása Madura – izabrana je da ga zamijeni na mjestu predsjednika.
„Ona je u biti spremna učiniti ono što smatramo nužnim kako bi Venezuela ponovno bila velika“, rekao je Trump.
Međutim, u videoobraćanju Rodríguez je zauzela potpuno drugačiji stav – naglasila je da je Maduro „jedini“ legitimni vođa te zatražila njegovo puštanje na slobodu.
Vrhovni sud Venezuele ju je jučer odlukom imenovao vršiteljicom dužnosti predsjednice države.
U sudskoj odluci navodi se da ona preuzima „dužnost predsjednice Bolivarske Republike Venezuele radi jamčenja administrativnog kontinuiteta i sveobuhvatne obrane nacije“.
Također se ističe da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi se „utvrdio primjenjivi pravni okvir koji će jamčiti kontinuitet države, funkcioniranje vlasti i obranu suvereniteta u uvjetima prisilne odsutnosti predsjednika republike“, javlja Sky News.
11:16
prije 2h
Vojni kompleks u kojem je zarobljen Maduro
Ove fotografije prikazuju Fort Tiuna, vojni kompleks u kojem je zarobljen Nicolás Maduro.
Na prvoj fotografiji vidi se kompleks snimljen iz zraka 22. prosinca.
Ispod je prikaz stanja nakon američkih udara, na kojem su jasno vidljivi tragovi razaranja, javlja Sky News.
10:20
prije 3h
Kako je izgledala operacija zarobljavanja Madura
Mjesecima su američki špijuni pratili svaki korak venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.
Mala skupina, u kojoj je bio i jedan izvor unutar venezuelanske vlade, nadzirala je gdje 63-godišnjak spava, što jede, što nosi, pa čak i – prema riječima visokih vojnih dužnosnika – „njegove kućne ljubimce“.
Početkom prosinca dovršena je planirana misija pod nazivom "Operacija Apsolutna odlučnost“. Bila je to kulminacija višemjesečnog pedantnog planiranja i uvježbavanja, koje je uključivalo čak i izradu točne replike Madurove sigurne kuće u Caracasu u prirodnoj veličini, kako bi elitne američke postrojbe mogle uvježbati rute ulaska, piše BBC.
Više čitajte OVDJE.
09:14
prije 4h
Mamdani osudio američki vojni napad na Venezuelu
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je američki vojni napad na Venezuelu, koji je naredio predsjednik SAD-a Donald Trump, nazvavši ga kršenjem zakona.
„Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava“, napisao je na platformi X.
SAD je u iznenadnim zračnim udarima na više ciljeva na teritoriju Venezuele rano u subotu „zarobio“ predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores, rekao je Trump.
Mamdani je rekao da „očigledna težnja za promjenom režima“ ne pogađa samo one u inozemstvu, nego i stanovnike New Yorka, uključujući desetke tisuća Venezuelaca koji taj grad nazivaju svojim domom.
„Moj je fokus njihova sigurnost i sigurnost svakog Njujorčanina, a moja će administracija nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice“, dodao je.
08:43
prije 5h
Podsjećanje na prošle promjene režima
Trump nije rekao tko će voditi Venezuelu kada SAD prepuste kontrolu, ali se čini da je isključio suradnju s oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Mariom Corinom Machado, koja se smatra Madurovom najvjerodostojnijom protivnicom.
„Ona nema ni podršku ni poštovanje unutar zemlje“, rekao je.
U Venezueli su ulice uglavnom bile mirne nakon navale na namirnice i gorivo. Vojnici su patrolirali nekim dijelovima, a male pro-Madurove skupine okupile su se u Caracasu.
Drugi su izrazili olakšanje. „Sretna sam, na trenutak sam posumnjala da se to događa jer je kao u filmu“, rekla je trgovkinja Carolina Pimentel (37) u gradu Maracayu.
Mnogi venezuelski migranti diljem svijeta slave odlazak Madura.
„Slobodni smo. Svi smo sretni što je diktatura pala i što imamo slobodnu zemlju“, rekla je Khaty Yanez, koja živi u čileanskom glavnom gradu Santiagu. Ona je jedna od procijenjenih 7,7 milijuna Venezuelaca, 20 posto stanovništva, koji su napustili zemlju od 2014.
Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o akcijama koje je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao „opasan presedan“. Rusija i Kina, obje glavne podupirateljice Venezuele, kritizirale su SAD.
Trumpovi komentari o neograničenoj vojnoj prisutnosti u Venezueli podsjećaju na retoriku u prošlim invazijama u Iraku i Afganistanu, koje su obje završile američkim povlačenjem nakon godina skupe okupacije i tisuća američkih žrtava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare