FOTO, VIDEO / Maduro u pritvoru. Nižu se žestoke reakcije: "Operacija je bila nezakonita i nepromišljena"

Trump nije rekao tko će voditi Venezuelu kada SAD prepuste kontrolu, ali se čini da je isključio suradnju s oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Mariom Corinom Machado, koja se smatra Madurovom najvjerodostojnijom protivnicom.

„Ona nema ni podršku ni poštovanje unutar zemlje“, rekao je.

U Venezueli su ulice uglavnom bile mirne nakon navale na namirnice i gorivo. Vojnici su patrolirali nekim dijelovima, a male pro-Madurove skupine okupile su se u Caracasu.

Drugi su izrazili olakšanje. „Sretna sam, na trenutak sam posumnjala da se to događa jer je kao u filmu“, rekla je trgovkinja Carolina Pimentel (37) u gradu Maracayu.

Mnogi venezuelski migranti diljem svijeta slave odlazak Madura.

„Slobodni smo. Svi smo sretni što je diktatura pala i što imamo slobodnu zemlju“, rekla je Khaty Yanez, koja živi u čileanskom glavnom gradu Santiagu. Ona je jedna od procijenjenih 7,7 milijuna Venezuelaca, 20 posto stanovništva, koji su napustili zemlju od 2014.

Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o akcijama koje je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao „opasan presedan“. Rusija i Kina, obje glavne podupirateljice Venezuele, kritizirale su SAD.

Trumpovi komentari o neograničenoj vojnoj prisutnosti u Venezueli podsjećaju na retoriku u prošlim invazijama u Iraku i Afganistanu, koje su obje završile američkim povlačenjem nakon godina skupe okupacije i tisuća američkih žrtava.