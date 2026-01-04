EU objavila izjavu o Venezueli. Potpisalo ju 26 od 27 članica

“U ovom kritičnom trenutku, bitno je da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Svi politički zatvorenici koji su trenutačno pritvoreni u Venezueli moraju biti bezuvjetno pušteni na slobodu”, kaže se u izjavi. Također se pozivaju svi akteri da pokažu suzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija i osiguralo mirno rješenje krize.