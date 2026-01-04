EU objavila izjavu o Venezueli. Potpisalo ju 26 od 27 članica

Poštovanje volje naroda Venezuele jedini je način za rješenje krize i ponovnu uspostavu demokracije, kaže se u izjavi visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas koju je podržalo 26 država članica, sve osim Mađarske.
Oglas
“Poštovanje volje naroda Venezuele ostaje jedini način za ponovnu uspostavu demokracije i rješenje sadašnje krize”, kaže se u izjavi.
U izjavi se ističe da se u bilo kojim okolnostima moraju poštovati načela međunarodnog prava i Povelje UN-a.
Također se navodi kako je EU u više navrata ustvrdio da Nicolas Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika i da se zauzimao za mirnu demokratsku tranziciju.
“Mora se poštovati pravo naroda Venezuele da odlučuje o svojoj budućnosti”, kaže se.
EU se slaže da je prioritet borba protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i trgovine drogom, koji predstavljaju značajnu sigurnosnu prijetnju diljem svijeta, ali ističe da se s tim izazovima treba suočiti kroz održivu suradnju uz puno poštovanje međunarodnog prava i načela teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Navodi se da je EU u tijesnom kontaktu sa Sjedinjenim Državama te s regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi se podržao i olakšao dijalog sa svim uključenim stranama, što bi dovelo do dogovorenog, demokratskog, uključivog i mirnog rješenja krize, koje predvode Venezuelanci.
“U ovom kritičnom trenutku, bitno je da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Svi politički zatvorenici koji su trenutačno pritvoreni u Venezueli moraju biti bezuvjetno pušteni na slobodu”, kaže se u izjavi. Također se pozivaju svi akteri da pokažu suzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija i osiguralo mirno rješenje krize.
Konzularna predstavništva država članica tijesno surađuju kako bi se zaštitila sigurnost građana EU-a, uključujući i onih koji su nelegalno zatvoreni u Venezueli, stoji u izjavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas