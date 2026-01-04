FOTO / Ovo je zloglasni brooklynski zatvor u kojem se nalazi Maduro

Nicolás Maduro trenutačno se nalazi u pritvoru u Metropolitanskom pritvorskom centru (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku.
Riječ je o mjestu s burnom poviješću kroz koje su prošli mnogi poznati pritvorenici.
Evo što trebate znati o MDC-u:
Objekt je otvoren početkom 1990-ih i trenutačno u njemu boravi oko 1.300 pritvorenika, piše skynews.
Služi kao uobičajeno mjesto za smještaj osoba koje čekaju suđenje na saveznim sudovima na Manhattanu i u Brooklynu – uključujući trgovce drogom i navodne članove kriminalnih bandi. Međutim, MDC je ozloglašen zbog loših uvjeta.
Pritvorenici i njihovi odvjetnici godinama se žale na rašireno nasilje u tom objektu.
Godine 2019. zatvorenici su više od tjedan dana bili gotovo bez grijanja i električne energije, zbog čega su lupali po rešetkama svojih ćelija moleći javnost za pomoć.
Godine 2024. dva su pritvorenika ubijena od strane drugih zatvorenika, a zaposlenici zatvora optuženi su za seksualne napade, primanje mita i unošenje zabranjenih predmeta.
Smještaj "bogatih i slavnih“
"Ovdje su i ranije držali bogate i slavne“, rekao je američki novinar James Matthews.
U MDC Brooklyn ranije su bili pritvoreni, među ostalima, Sean „Diddy“ Combs, R. Kelly, Sam Bankman-Fried te Ghislaine Maxwell, suradnica osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Među trenutačnim pritvorenicima su Luigi Mangione, optužen za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea, te suosnivač meksičkog narkokartela Sinaloa, Ismael „El Mayo“ Zambada Garcia.
Nije prvi predsjednik u MDC-u
Maduro, zanimljivo, nije prvi predsjednik neke države koji je ondje završio u pritvoru.
Juan Orlando Hernández, bivši predsjednik Hondurasa, bio je ondje zatvoren tijekom suđenja zbog krijumčarenja stotina tona kokaina u SAD.
Proglašen je krivim i osuđen na 45 godina zatvora, no u prosincu ga je predsjednik Donald Trump pomilovao i pustio na slobodu.
