Trump zaprijetio venezuelanskoj potpredsjednici: "Mogla bi platiti veću cijenu nego Maduro"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju u intervjuu za časopis Atlantic da bi venezuelska potpredsjednica Delcy Rodriguez, koju je vojska u međuvremenu priznala privremenom predsjednicom, mogla platiti veću cijenu od svrgnutog vođe Nicolasa Madura "ako ne učini ono što je ispravno".
Trump je u subotu isprva pohvalio Rodriguez nakon što su američke snage otele predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu iz Caracasa. Međutim, Rodriguez je kasnije rekla da će njezina zemlja braniti svoje prirodne resurse.
"Ako ne učini ono što je ispravno, platit će vrlo visoku cijenu, vjerojatno veću od Madura", rekao je Trump u telefonskom intervjuu koji je dao po dolasku na svoj golf teren u West Palm Beachu na Floridi.
Američki predsjednik branio je svoju odluku o zarobljavanju Madura silom. "Znate, obnova i promjena režima ondje, kako god to želite nazvati, bolje je od onoga što imate sada. Ne može biti gore", rekao je Trump za Atlantic.
Trump je rekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije. "Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a.
Visoki američki dužnosnik rekao je u nedjelju da će Trumpova administracija surađivati s postojećim vodstvom Venezuele, prenosi AFP.
Izjave američkog državnog tajnika Marca Rubia sugeriraju da Washington ne traži potpunu promjenu režima. Rubio je pokušao pojasniti raniju izjavu Donalda Trumpa da će Sjedinjene Države "voditi" latinoameričku zemlju s otprilike 30 milijuna stanovnika.
Rubio je u emisiji "Meet the Press" na NBC-u rekao da se SAD "ne ratuje protiv Venezuele", već se bori protiv trgovaca drogom.
Rubio je u nedjelju ujutro dao više televizijskih intervjua kako bi jasno dao do znanja da Washington ne traži previranja.
Državni tajnik rekao je da je Washington spreman surađivati s Rodriguez i ostatkom Madurovog kabineta, sve dok se pridržavaju američkih zahtjeva.
"Procjenu ćemo napraviti na temelju onoga što čine, a ne onoga što javno govore u međuvremenu", rekao je Rubio za CBS News.
Naglašavajući nedostatak fokusa na demokraciju ili želje da se pomogne dugo podržavanim oporbenim kandidatima da dođu na vlast, Rubio je za NBC rekao da je "preuranjeno" govoriti o novim izborima za Venezuelu.
Trump je prijetio "drugim valom" vojne operacije ako bude potrebno, ali Rubio je rekao da će američki pritisak na Venezuelu ostati u obliku embarga na izvoz nafte koji će provoditi brodovi američke mornarice na Karibima.
