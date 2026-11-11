Kako bi se nastavio pozitivan zamah ostvaren posljednjih dana, Jared Kushner najavio je da će u četvrtak zajedno sa Steveom Witkoffom u Moskvu susresti Vladimira Putina kako bi „razmotrili ono o čemu se razgovaralo” u Abu Dhabiju i „pokušali ostvariti napredak”, a potom otputovati u Dublin na razgovore sa Zelenskim.