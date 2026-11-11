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AMERIČKI PREGOVARAČI

Nakon pregovora u Abu Dhabiju, Putin i Zelenski sastaju se s Trumpovim ljudima

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Hina
|
11. stu. 2026. 22:41
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Vladimir Putin i Volodimir Zelenski
Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff trebaju se u četvrtak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom istog dana u Dublinu s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim, nakon ukrajinsko-ruskih pregovora koji su završeni u srijedu u Abu Dhabiju.

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Po dolasku u irsku prijestolnicu, Zelenski je izjavio da bi se mogla otvoriti prilika za postizanje prekida vatre prije 2027. godine.

„Važno je to što su Amerikanci otišli razgovarati s Putinom s konkretnim elementima. Jako bih volio da se u Dublin vrate s konkretnim elementima”, dodao je. Izrazio je skepticizam, ali i naglasio da „postoji nada”.

Također je pozdravio ono što je nazvao „promjenom tona” Sjedinjenih Država u vezi sa sudjelovanjem Europe u pregovorima, ustvrdivši da američka strana sada tom pitanju pristupa „pozitivnije i srdačnije”.

Rutte: SAD, Ukrajina i Europa potpuno su usklađeni

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je, pak, da pregovori vođeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pokazuju kako su Sjedinjene Države, Ukrajina i Europa „potpuno usklađene i ujedinjene”.

Tijekom dva dana izravnih pregovora, prvih nakon više od osam mjeseci, dvije su se strane dogovorile o novoj velikoj razmjeni ratnih zarobljenika, ali su se razišle u stajalištima o ulozi koju bi Europa trebala imati u nastavku pregovora.

Iako iz tih razgovora, čiji je cilj pronaći izlaz iz rata koji traje više od četiri godine, nije proizašlo mnogo konkretnih pojedinosti, obje su strane izvijestile o određenom napretku i potvrdile da će se pregovori nastaviti.

Kako bi se nastavio pozitivan zamah ostvaren posljednjih dana, Jared Kushner najavio je da će u četvrtak zajedno sa Steveom Witkoffom u Moskvu susresti Vladimira Putina kako bi „razmotrili ono o čemu se razgovaralo” u Abu Dhabiju i „pokušali ostvariti napredak”, a potom otputovati u Dublin na razgovore sa Zelenskim.

Rusija i dalje ne želi Europu za pregovaračkim stolom

Washington i Kijev ocijenili su da bi u nekom trenutku pregovore trebalo proširiti i na Europljane.

Volodimir Zelenski u srijedu je pozdravio uključivanje Europljana u pregovore, istaknuvši da to nije bilo „jednostavno”. Dan ranije pozvao je Europu da tijekom studenoga imenuje svojeg predstavnika u pregovorima.

Međutim, Rusija, koja je dosad nastojala isključiti Europu iz razgovora, zasad ne pokazuje znakove promjene stajališta o tom pitanju.

Ruski pregovarač Medinski odbacio je mogućnost razgovora između Moskve i Europljana, rekavši da „ne razumije najbolje njihovu ulogu”:

„Od europskih zemalja nismo dobili nikakvu mirovnu inicijativu, nikakav konkretan prijedlog.”

Kad je riječ o konkretnim rezultatima, Kijev, Moskva i Washington objavili su da će se uskoro održati velika razmjena ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije.

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abu dhabii mirovni pregovori rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

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