AMERIČKI PREGOVARAČI
Nakon pregovora u Abu Dhabiju, Putin i Zelenski sastaju se s Trumpovim ljudima
Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff trebaju se u četvrtak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom istog dana u Dublinu s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim, nakon ukrajinsko-ruskih pregovora koji su završeni u srijedu u Abu Dhabiju.
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Po dolasku u irsku prijestolnicu, Zelenski je izjavio da bi se mogla otvoriti prilika za postizanje prekida vatre prije 2027. godine.
„Važno je to što su Amerikanci otišli razgovarati s Putinom s konkretnim elementima. Jako bih volio da se u Dublin vrate s konkretnim elementima”, dodao je. Izrazio je skepticizam, ali i naglasio da „postoji nada”.
Također je pozdravio ono što je nazvao „promjenom tona” Sjedinjenih Država u vezi sa sudjelovanjem Europe u pregovorima, ustvrdivši da američka strana sada tom pitanju pristupa „pozitivnije i srdačnije”.
Rutte: SAD, Ukrajina i Europa potpuno su usklađeni
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je, pak, da pregovori vođeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pokazuju kako su Sjedinjene Države, Ukrajina i Europa „potpuno usklađene i ujedinjene”.
Tijekom dva dana izravnih pregovora, prvih nakon više od osam mjeseci, dvije su se strane dogovorile o novoj velikoj razmjeni ratnih zarobljenika, ali su se razišle u stajalištima o ulozi koju bi Europa trebala imati u nastavku pregovora.
Iako iz tih razgovora, čiji je cilj pronaći izlaz iz rata koji traje više od četiri godine, nije proizašlo mnogo konkretnih pojedinosti, obje su strane izvijestile o određenom napretku i potvrdile da će se pregovori nastaviti.
Kako bi se nastavio pozitivan zamah ostvaren posljednjih dana, Jared Kushner najavio je da će u četvrtak zajedno sa Steveom Witkoffom u Moskvu susresti Vladimira Putina kako bi „razmotrili ono o čemu se razgovaralo” u Abu Dhabiju i „pokušali ostvariti napredak”, a potom otputovati u Dublin na razgovore sa Zelenskim.
Rusija i dalje ne želi Europu za pregovaračkim stolom
Washington i Kijev ocijenili su da bi u nekom trenutku pregovore trebalo proširiti i na Europljane.
Volodimir Zelenski u srijedu je pozdravio uključivanje Europljana u pregovore, istaknuvši da to nije bilo „jednostavno”. Dan ranije pozvao je Europu da tijekom studenoga imenuje svojeg predstavnika u pregovorima.
Međutim, Rusija, koja je dosad nastojala isključiti Europu iz razgovora, zasad ne pokazuje znakove promjene stajališta o tom pitanju.
Ruski pregovarač Medinski odbacio je mogućnost razgovora između Moskve i Europljana, rekavši da „ne razumije najbolje njihovu ulogu”:
„Od europskih zemalja nismo dobili nikakvu mirovnu inicijativu, nikakav konkretan prijedlog.”
Kad je riječ o konkretnim rezultatima, Kijev, Moskva i Washington objavili su da će se uskoro održati velika razmjena ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije.
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