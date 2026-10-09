NATO pokušava smiriti Rusiju uoči nuklearne vježbe: "Nema razloga za pogrešne procjene"

Godišnja vježba Steadfast Noon održat će se od 13. do 23. listopada, a u njoj će sudjelovati 17 država članica NATO-a. Ovogodišnje aktivnosti dolaze nakon diplomatskih napetosti i razmjene pisama između Moskve i Saveza, koja je uslijedila nakon vojnih vježbi savezničkih snaga u blizini ruske eksklave Kalinjingrad u kolovozu.