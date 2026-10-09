Steadfast Noon
NATO pokušava smiriti Rusiju uoči nuklearne vježbe: "Nema razloga za pogrešne procjene"
NATO će od 13. do 23. listopada održati godišnju nuklearnu vježbu Steadfast Noon, u kojoj će sudjelovati 17 članica Saveza. Zbog pojačanih napetosti s Moskvom, iz NATO-a poručuju da je riječ o unaprijed planiranoj aktivnosti kojoj je cilj uvježbavanje savezničkih snaga, a ne slanje prijetnji Rusiji.
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NATO nastoji umiriti Rusiju uoči predstojeće nuklearne vojne vježbe u Italiji, u trenutku kada su odnosi između Saveza i Moskve izrazito napeti.
Godišnja vježba Steadfast Noon održat će se od 13. do 23. listopada, a u njoj će sudjelovati 17 država članica NATO-a. Ovogodišnje aktivnosti dolaze nakon diplomatskih napetosti i razmjene pisama između Moskve i Saveza, koja je uslijedila nakon vojnih vježbi savezničkih snaga u blizini ruske eksklave Kalinjingrad u kolovozu.
Nassimа Barrows, direktorica NATO-a za nuklearnu politiku, poručila je da se vježba održava svake godine te da Rusija nema razloga za zabrinutost, piše Politico.
"Ovo je predvidljivo i nema razloga za pogrešne procjene", izjavila je Barrows novinarima.
Objasnila je da je glavni cilj uvježbati savezničke snage, osigurati njihovu spremnost i provjeriti sigurnost nuklearnih sposobnosti Saveza.
Moskva ranije zaprijetila napadima na teritorij članica NATO-a
Napetosti su se dodatno pojačale nakon prethodnih NATO-ovih vojnih vježbi, kada je Moskva Savezu poslala pismo u kojem je zaprijetila napadima na teritorij njegovih članica i spomenula mogućnost uporabe nuklearnog arsenala.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte javno je kritizirao takve prijetnje prošlog tjedna.
Odnosi između Rusije i europskih država dodatno su opterećeni optužbama za sabotaže i sve učestalije takozvane hibridne napade diljem Europe.
Visoki dužnosnik NATO-a, koji je želio ostati anoniman, poručio je da Savez želi izbjeći dodatno podizanje napetosti.
"Naša je namjera održati situaciju mirnom. Ruski dužnosnici neprestano pojačavaju napetosti, a mi ćemo nastaviti pokušavati smiriti situaciju", rekao je.
Vježba bez stvarnog nuklearnog oružja
Pukovnik američkih zračnih snaga David Bull, koji vodi NATO-ove nuklearne operacije, istaknuo je da će ovogodišnja vježba po opsegu biti slična prethodnima.
Aktivnosti će obuhvatiti različite scenarije, od simuliranog uzbunjivanja do letačkih vježbi sa stvarnim letovima. Međutim, nuklearno oružje neće se koristiti.
U vježbi će sudjelovati zrakoplovi sposobni nositi konvencionalno i nuklearno naoružanje, kao i kopnene snage koje će uvježbavati potporu zrakoplovnim operacijama.
To uključuje obuku za utovar, opskrbu gorivom i održavanje zrakoplova, pojasnio je visoki vojni dužnosnik NATO-a.
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