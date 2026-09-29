Putin testira granice NATO-a u jednoj članici Saveza: "Ovo bi bio najgori scenarij..."

Kako bi se smanjila zabrinutost, dvojica diplomata NATO-a predložila su zračne ophodnje iznad Svalbarda, premještanje obrambenih zračnih kapaciteta na sjever Norveške i održavanje zajedničkih vježbi u blizini otoka, uz uvjet da se Oslo s time složi i da mjere budu u skladu s Ugovorom o Svalbardu.