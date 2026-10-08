za slučaj ruskog napada
Bloomberg: NATO priprema plan za mogući rat s Rusijom
NATO priprema strategiju za slučaj ruskog napada na istočno krilo Saveza, a ključnu ulogu u planu trebali bi imati dronovi, umjetna inteligencija i klasične vojne snage.
Glavni vojni zapovjednik NATO-a u Europi priprema strategiju kojom bi Savez u slučaju ruskog napada na istočno krilo pokušao brzo zaustaviti i poraziti ruske snage.
Dokument nazvan "Teorija pobjede" (Theory of Victory) predstavit će 12. listopada u Poljskoj vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Alexus Grynkewich. Bloomberg je imao uvid u neklasificiranu verziju dokumenta.
Prema riječima visokih dužnosnika i diplomata upoznatih s planom, cilj dokumenta je definirati kako bi NATO odgovorio na mogući napad na teritorij neke od članica. Tema je ponovno aktualna nakon niza izvješća prema kojima Moskva razmatra takav scenarij.
"Cilj je zadržati prednost NATO-a"
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nedavno je rekao da nema naznaka da Rusija priprema konvencionalni napad na članice Saveza, ali je upozorio da se Europa mora pripremiti za dugotrajne hibridne napade.
Glasnogovornik generala Grynkewicha, pukovnik Martin O’Donnell, nije želio komentirati pojedinosti plana, no naglasio je da je Savez "isključivo obrambenog karaktera".
"Cilj 'Teorije pobjede' vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Europu je jednostavan: zadržati prednost NATO-a", rekao je O’Donnell. "Zbog nestabilnog i složenog globalnog sigurnosnog okruženja, moramo već sada stvoriti uvjete za odvraćanje od agresije, a ako zatreba, i za pobjedu u slučaju napada."
Integracija tradicionalnog oružja i novih tehnologija
Iako su osnovna načela NATO-ova ratovanja poznata, ona se rijetko javno iznose. Ovom inicijativom Savez želi pokazati javnosti koliko je spreman, ali i dati jasniji uvid u način na koji bi se koristila povećana izdvajanja za obranu.
Prema izvorima koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, dokument bi saveznicima trebao pokazati kako NATO planira povezati tradicionalno naoružanje s novim tehnološkim rješenjima koja su razvijena nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Time se želi potaknuti i veće ulaganje u obranu te povećati spremnost članica. Strategija pritom naglašava obrambeni karakter NATO-a i potrebu izbjegavanja nenamjernih provokacija. Istodobno, zajedničko suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, odnosno agresivnim djelovanjima koja ostaju ispod praga otvorenog sukoba, ističe se kao važan dio odvraćanja.
Poruka dokumenta je da bi NATO pokazivanjem svoje spremnosti protivnika trebao uvjeriti da nema mogućnost pobjede.
Kako bi izgledao odgovor na napad?
U slučaju napada NATO bi pokušao zaustaviti prodor kombinacijom kopnenih snaga i resursa iz Inicijative za odvraćanje na istočnom krilu.
Plan pritom predviđa korištenje jeftinih dronova, sustava s minimalnom posadom te umjetne inteligencije za pronalaženje i odabir ciljeva.
Nakon osiguravanja slobode manevriranja, Savez bi pokušao uništiti neprijateljski sustav zapovijedanja i kontrole kako bi što brže i nadmoćnije porazio ruske snage.
Europske članice NATO-a posljednjih su godina znatno povećale izdvajanja za obranu, no time se otvorilo pitanje na što bi novac trebalo usmjeriti. Jedna od dilema jest treba li prednost dati tradicionalnom naoružanju, poput tenkova, ili novim tehnologijama koje su se pokazale važnima u ratu u Ukrajini.
Sjedinjene Države ovog su ljeta poslale upitnik saveznicima kako bi procijenile njihova izdvajanja za obranu i podršku politici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Dobiveni podaci trebali bi poslužiti kao temelj za odluke o planiranom smanjenju američkih vojnih resursa namijenjenih obrani Europe.
U sklopu istog upitnika SAD je saveznike pitao i raspolažu li dodatnim snagama koje bi mogli staviti na raspolaganje NATO-u za provedbu obrambenih planova generala Grynkewicha.
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