ZBOG KALJINGRADA
Rusija zaprijetila NATO-u nuklearnim oružjem: "Prvi put od Hladnog rata. Ozbiljno je"
Rusija je upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako zapadni savez pokuša odsjeći Kalinjingrad, rusku eksklavu koja graniči s Baltičkim morem.
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U dokumentu upućenom NATO-u, u koji je agencija Reuters imala uvid, Moskva je optužila savez za "opasan i nepromišljen smjer" koji nosi "visoke rizike od izbijanja izravnog oružanog sukoba".
U dokumentu se navodi da to uključuje i mogućnost "ruskih udara na centre donošenja odluka u državama članicama saveza odmah na samom početku sukoba".
"Rusija će biti spremna upotrijebiti cijeli arsenal snaga i sposobnosti koje joj stoje na raspolaganju, uključujući nuklearno oružje, kako bi obranila svoj teritorij ako zemlje NATO-a poduzmu bilo kakav pokušaj s ciljem izolacije Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje", stoji u tekstu koji je klasificiran kao "non-paper" - što je diplomatski žargon za neformalni dokument.
Rusija optužuje NATO za eskalaciju napetosti
Osim ovog povjerljivog upozorenja, ruska veleposlanstva u najmanje tri europske zemlje objavila su u posljednja tri dana priopćenja u kojima optužuju NATO za eskalaciju napetosti putem vojnih vježbi i planiranja scenarija koji uključuju Kalinjingrad. Rusija je također odbacila zapadne optužbe da predstavlja prijetnju Europi.
U priopćenjima se navodi da Rusija nema namjeru napasti zemlje NATO-a, ali se upozorava da će bilo kakva agresija na Kalinjingrad - vrlo naoružan ruski teritorij smješten između Poljske i Litve - naići na najsnažniji mogući odgovor.
Ova upozorenja naglašavaju oštar porast napetosti između Rusije i europskih zemalja, koje optužuju Moskvu za pojačavanje "hibridnog rata" na kontinentu pomoću akcija koje uključuju sabotaže i podmetanje požara.
Rusija to poriče i odbacuje ponovljene izjave zapadnih političara da se priprema za mogući vojni napad na neku od članica NATO-a.
NATO osuđuje "neodgovornu nuklearnu retoriku"
Glasnogovornica NATO-a Allison Hart potvrdila je da je Rusija poslala "non-paper" savezu, ali nije otkrila njegov sadržaj.
"Poslali smo odgovor u kojem ističemo da je NATO obrambeni savez i da nijedna od naših aktivnosti ili vježbi ne predstavlja rizik za bilo koji dio Rusije. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku. Pozivamo Rusiju da prekine svoj ničim izazvani rat u Ukrajini", izjavila je.
Visoki europski obrambeni dužnosnik rekao je: "Ovo je prvi put od Hladnog rata da nam Rusija prijeti na ovakav način. Dakle, ozbiljno je."
Jedan diplomat NATO-a izjavio je: "Rekao bih da je rusko pismo samo još jedan pokušaj zastrašivanja Europljana, a da je odgovor NATO-a čvrst i odgovoran. (On) potvrđuje da nas ništa neće odvratiti od potpore Ukrajini."
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