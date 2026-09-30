Rusija zaprijetila NATO-u nuklearnim oružjem: "Prvi put od Hladnog rata. Ozbiljno je"

"Rusija će biti spremna upotrijebiti cijeli arsenal snaga i sposobnosti koje joj stoje na raspolaganju, uključujući nuklearno oružje, kako bi obranila svoj teritorij ako zemlje NATO-a poduzmu bilo kakav pokušaj s ciljem izolacije Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje", stoji u tekstu koji je klasificiran kao "non-paper" - što je diplomatski žargon za neformalni dokument.