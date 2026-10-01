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Podjela na "dobre" i "loše" zemlje? Pentagon izostavio ključne saveznike sa sastanka NATO-a
Trumpova administracija izostavila je neke od ključnih europskih saveznika iz planiranog sastanka NATO-a u Poljskoj, što je među nepozvanim državama otvorilo pitanja o kriterijima prema kojima Washington odlučuje tko sudjeluje u razgovorima o budućnosti Saveza.
Američka administracija Donalda Trumpa izostavila je nekoliko važnih saveznika iz planiranog sastanka članica NATO-a idućeg mjeseca u Poljskoj, što je među nekim europskim državama otvorilo pitanja o kriterijima prema kojima Washington bira zemlje uključene u razgovore o budućnosti Saveza.
Sastanak predvodi Elbridge Colby, dužnosnik Pentagona zadužen za obrambenu politiku, a prema riječima šestero diplomata upoznatih s planiranjem, zamišljen je kao radna skupina posvećena budućnosti NATO-a.
Među državama koje nisu pozvane su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i baltičke zemlje. Riječ je o državama koje su među većim europskim izdvajateljima za obranu i imaju važnu ulogu u Savezu, zbog čega njihovi diplomati propituju zašto su izostavljene iz razgovora.
Istodobno se postavlja pitanje daje li Trumpova administracija prednost pojedinim saveznicima na način koji bi mogao dodatno podijeliti NATO, koji se već suočava s povećanom ruskom agresijom i smanjenim zalihama oružja, piše Politico.
"Radimo sve što se od nas traži", rekao je dužnosnik jedne od država koje nisu pozvane. "Pokušavamo razumjeti koji su kriteriji i koja je svrha tih sastanaka. Za sada nam nije puno toga priopćeno."
Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar, dok Pentagon nije želio komentirati sastanak.
Trumpova adminitracija oštro kritizira NATO
Trump i njegovi najbliži suradnici od njegova povratka na vlast oštro kritiziraju NATO, među ostalim zbog toga što neke članice nisu podržale rat protiv Irana te zbog toga što pojedine države ne izdvajaju pet posto BDP-a za obranu.
"Uvijek sam NATO smatrao jednosmjernom ulicom – mi trošimo stotine milijardi dolara godišnje kako bismo štitili te iste zemlje, ali one neće učiniti ništa za nas, posebno u trenutku potrebe", napisao je Trump ove godine na društvenoj mreži Truth Social.
Prošlog je mjeseca, navodi Politico, Trumpova administracija ograničila planiranu zajedničku vojnu vježbu s još jednim saveznikom, Južnom Korejom, dok je istodobno kritizirala Seul zbog toga što nije podržao rat protiv Irana.
Bijela kuća je još u travnju razmatrala svojevrsni popis država koje su "unutra" i onih koje su "vani", tražeći načine kako kazniti saveznike koji se ne pridržavaju Trumpovih zahtjeva.
"Pokretač transformacije cijelog Saveza"
Takav je pristup podržao i ministar obrane Pete Hegseth, koji je govorio o "uzornim saveznicima" te upozoravao da će države koje ne podupiru američke interese snositi posljedice.
Iako su detalji nove radne skupine još uvijek nejasni, ona je nastavak takvog pristupa. Colby je već održao dva slična sastanka sa šest pozvanih država – Norveškom, Švedskom, Finskom, Poljskom, Njemačkom i Nizozemskom.
Te zemlje sudjeluju u formatu poznatom kao Bergen Group, a diplomat jedne od njih rekao je da cilj nije razbijanje NATO-a, nego osmišljavanje prijedloga koji bi se potom mogli predstaviti cijelom Savezu na daljnju raspravu.
"Ovo može biti pokretač transformacije cijelog Saveza", rekao je diplomat, dodajući da su neke članice frustrirane zbog toga što su izostavljene, osobito zato što su mnoge od njih dosegnule ili premašile ciljeve izdvajanja za obranu koje je postavila Trumpova administracija.
Danska uskoro dio skupine?
Sjedinjene Države mogle bi uskoro u tu skupinu uključiti i Dansku, s obzirom na dogovor dviju zemalja o proširenju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, rekao je još jedan izvor upoznat s planiranjem.
Colby, koji je pokrenuo ovu inicijativu, prvi je takav sastanak održao u lipnju u Bergenu u Norveškoj. Tada je pozvao šest saveznika koje je odabrao.
"NATO saveznici koji brzo ispunjavaju obveze preuzete u Haagu, imaju kapacitet za doprinos i spremni su prijeći na konkretan posao", napisao je tada na društvenim mrežama.
Na konferenciji u Washingtonu ovog mjeseca rekao je da je "ideja povući cijeli Savez naprijed", dodajući da će rezultat biti "bolji i snažniji NATO koji je otporniji" te Europa s većim vojnim kapacitetima.
"Ako pokušaju podijeliti NATO na dobre i loše, to je opasno za SAD"
Colby se već dugo zalaže za razgovore u manjim formatima među članicama NATO-a. Prethodnih se godina zalagao i za obnovu njemačke vojne moći radi suprotstavljanja Rusiji te za usmjeravanje američkih postrojbi prema suočavanju s jačanjem Kine.
Ipak, čak i među pozvanim saveznicima postoje pitanja o tome zašto su Colby i drugi američki obrambeni dužnosnici odabrali upravo te države, dok su izostavili neke od najvećih europskih vojnih sila, poput Ujedinjenog Kraljevstva.
"Ako pokušaju podijeliti NATO na dobre i loše, to je opasno za SAD", rekao je jedan od šestorice diplomata. "Ali za Europu je to pitanje opstanka."
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