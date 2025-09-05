Najveći ledenjak na Antarktiku se slomio: Posljedice za sve nas mogle bi biti strašne

A23a trenutačno i dalje nosi titulu drugog po veličini na svijetu, ali Meijers navodi da će se to "brzo promijeniti” jer će nastaviti „fragmentirati u nadolazećim tjednima”. Toplija voda i dolazak južnog proljeća vjerojatno će ga razbiti na "ledenjake premale da bi se dalje pratili”, dodao je.