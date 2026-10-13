otkrivene stjenice
Neugodno otkriće na letu: Zrakoplov morao ostati u Rimu, hitno poslan na čišćenje
Australska zrakoplovna kompanija Qantas bila je prisiljena prizemljiti zrakoplov u Rimu nakon što su tijekom leta iz Pertha otkrivene stjenice.
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Parazitski kukci pronađeni su u prednjem dijelu ekonomske klase zrakoplova Boeing 787 Dreamliner, koji je 9. listopada letio iz Pertha prema Rimu na letu QF5, potvrdio je u utorak izvor upoznat s incidentom.
Stjenice su mali kukci koji se hrane krvlju određenih sisavaca, uključujući ljude, a poznate su po tome što ih je vrlo teško iskorijeniti.
Kako je prvi izvijestio australski list Sydney Morning Herald (SMH), zrakoplov je nakon dolaska u talijansku prijestolnicu morao biti povučen iz prometa radi čišćenja. Zbog toga je otkazan Qantasov let iz Rima za Perth, planiran za 10. listopada, piše Guardian.
Zrakoplov povučen iz prometa zbog temeljitog čišćenja
Glasnogovornik Qantasa izjavio je da je let otkazan kako bi inženjeri i timovi za održavanje mogli provesti temeljito čišćenje zrakoplova nakon što je "uočen problem na manjem broju sjedala u ekonomskoj klasi".
Iz kompanije su poručili da se žele "iskreno ispričati" putnicima zbog nastalih neugodnosti.
Pogođenim putnicima osiguran je smještaj, a prebačeni su na alternativne letove unutar 48 sati od prvotno planiranog polaska, priopćio je Qantas.
Zrakoplovna kompanija istaknula je da se kabine njihovih zrakoplova redovito čiste prema iznimno visokim standardima te da se svakih 50 dana preventivno tretiraju dezinfekcijskim sredstvima.
Kako su stjenice dospjele u zrakoplov?
Profesorica Michelle Power, parazitologinja sa Sveučilišta Macquarie, smatra da su stjenice "najvjerojatnije" dospjele u zrakoplov u nečijoj prtljazi ili na odjeći putnika, nakon čega su se proširile po kabini.
"Povezane su s putovanjima. Ljudi mogu odsjesti u hotelu u kojem ima stjenica, a budući da vole tamne prostore i privlači ih miris ljudske odjeće, lako mogu završiti u nečijoj prtljazi", objasnila je.
"To su kukci koji ne mogu letjeti, osim uz pomoć zrakoplova", dodala je.
Power je istaknula da stjenice nisu opasne, iako njihovi ugrizi mogu izazvati svrbež i iritaciju kože. Međutim, iznimno ih je teško ukloniti jer se mogu skrivati u posteljini i pukotinama te dugo preživjeti bez hranjenja.
Stjenice je iznimno teško iskorijeniti
Prema njezinim riječima, problem stjenica ima dvije strane.
S jedne strane, imućniji ljudi koji često putuju mogu ih nesvjesno prenijeti s jednog mjesta na drugo.
S druge strane, osobe koje su već suočene sa zdravstvenim i socijalnim nejednakostima možda si ne mogu priuštiti sredstva za suzbijanje štetnika ili zagrijavanje vode na 55 Celzijevih stupnjeva, koliko je potrebno za njihovo uništavanje.
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