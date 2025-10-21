Oglas

Zaposlenici poslani kući zbog sumnje na najezdu stjenica u uredima

N1 Srbija
21. lis. 2025. 11:46
JEWEL SAMAD / AFP / Ilustracija

Zaposlenici u njujorškom uredu Googlea dobili su uputu da ostanu kod kuće nakon što su istrage potvrdile vjerojatnu pojavu stjenica u njihovu poslovnom prostoru.

Prema pisanju magazina WIRED, u internom e-mailu koji su zaposlenici dobili u nedjelju navodi se da su istraga i posebno obučeni pas pronašli „vjerodostojne dokaze o prisutnosti stjenica” u prostorijama tehnološkog giganta.

Sumnja se da bi uzrok zaraze mogli biti veliki plišani medvjedi i druge igračke koje se nalaze u poslovnom kompleksu u njujorškoj četvrti Chelsea, izgrađenom na mjestu bivšeg željezničkog terminala iz 1930-ih, a čija je vrijednost procijenjena na oko 2,1 milijardu dolara.

Google se još nije javno oglasio povodom ovog incidenta, no potvrđeno je da se dio zaposlenika već u ponedjeljak počeo vraćati u urede.

E-mail koji je zaposlenicima poslan u ime Googleovog tima za okoliš, zdravlje i sigurnost savjetovao je izbjegavanje dolaska u ured dok se tretmani ne završe.

Također je najavljeno da će se iz predostrožnosti provesti dodatne inspekcije i na drugim Googleovim lokacijama u New Yorku.

Zaposlenicima je rečeno da prijave svaki simptom izloženosti stjenicama, kao i ako ih uoče u uredima.

Oni koji primijete stjenice kod kuće upućeni su da odmah kontaktiraju profesionalne deratizatore.

Stjenice se smatraju izuzetno tvrdokornim i teškim nametnicima za uklanjanje, jer se brzo razmnožavaju, otporne su na mnoge insekticide i lako se prilagođavaju novim uvjetima.

