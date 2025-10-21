Zaposlenici poslani kući zbog sumnje na najezdu stjenica u uredima

Zaposlenici u njujorškom uredu Googlea dobili su uputu da ostanu kod kuće nakon što su istrage potvrdile vjerojatnu pojavu stjenica u njihovu poslovnom prostoru.
Prema pisanju magazina WIRED, u internom e-mailu koji su zaposlenici dobili u nedjelju navodi se da su istraga i posebno obučeni pas pronašli „vjerodostojne dokaze o prisutnosti stjenica” u prostorijama tehnološkog giganta.
Sumnja se da bi uzrok zaraze mogli biti veliki plišani medvjedi i druge igračke koje se nalaze u poslovnom kompleksu u njujorškoj četvrti Chelsea, izgrađenom na mjestu bivšeg željezničkog terminala iz 1930-ih, a čija je vrijednost procijenjena na oko 2,1 milijardu dolara.
Google se još nije javno oglasio povodom ovog incidenta, no potvrđeno je da se dio zaposlenika već u ponedjeljak počeo vraćati u urede.
E-mail koji je zaposlenicima poslan u ime Googleovog tima za okoliš, zdravlje i sigurnost savjetovao je izbjegavanje dolaska u ured dok se tretmani ne završe.
Također je najavljeno da će se iz predostrožnosti provesti dodatne inspekcije i na drugim Googleovim lokacijama u New Yorku.
Zaposlenicima je rečeno da prijave svaki simptom izloženosti stjenicama, kao i ako ih uoče u uredima.
Oni koji primijete stjenice kod kuće upućeni su da odmah kontaktiraju profesionalne deratizatore.
Stjenice se smatraju izuzetno tvrdokornim i teškim nametnicima za uklanjanje, jer se brzo razmnožavaju, otporne su na mnoge insekticide i lako se prilagođavaju novim uvjetima.
