Kako se najsretnija zemlja svijeta našla u problemu dužničkog ropstva? "Čeka nas dramatična zima"

I ovdje uzrok leži na istoku. Finska je povećala izdatke za obranu nakon što je ušla u NATO. Taj su korak Finci poduzeli godinu dana nakon ruske invazije na Ukrajinu. Osim toga, Helsinki, koji je prije toga otprilike trećinu energije dobivao iz Moskve, suočio se sa znatno višim troškovima kada je prešao na druge dobavljače.