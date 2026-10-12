Ovaj prekrasan otok proglašen je najboljim europskim odredištem za zimski odmor – bolji je i od Tenerifa

N1/Ružica Pavlović

Za one koji žele uživati u suncu i toplom vremenu postoji jedan europski otok na kojem će imati više prilika za to nego igdje drugdje. Prema podacima britanske meteorološke službe Met Office, najtoplije mjesto u Europi u listopadu je Lanzarote.

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Lanzarote je dio španjolskog Kanarskog otočja, smještenog uz sjeverozapadnu obalu Afrike. Kanarski otoci već su desetljećima među najpopularnijim odredištima britanskih turista. Otočje obuhvaća Lanzarote, Gran Canariju i Tenerife, a upravo Lanzarote u listopadu bilježi najviše temperature.

Tijekom ljetnih mjeseci otok je iznimno posjećen, a pojedina područja preplavljena su turistima iz Ujedinjenog Kraljevstva i ostatka svijeta. Posljednjih nekoliko godina velik broj turista izazvao je i prosvjede lokalnog stanovništva, piše Express.

Temperature dosežu gotovo 27 stupnjeva

Prema podacima Met Officea, prosječna temperatura na Lanzaroteu u listopadu iznosi 26,8 Celzijevih stupnjeva, što ga čini najtoplijim europskim odredištem u to doba godine.

"Listopad je savršeno vrijeme za posjet Lanzaroteu ako tražite sunce, s prosječno sedam sunčanih sati dnevno i ugodnom najvišom temperaturom od prosječno 26,8 stupnjeva, dok se tijekom noći temperatura spušta na oko 19 stupnjeva", navodi Met Office.

N1/Ružica Pavlović

"Kiše tijekom ovog mjeseca ima najviše u umjerenim količinama, s prosječno 11 milimetara oborina. U usporedbi s ljetnim mjesecima, brzina vjetra također se smanjuje te u listopadu iznosi oko 11,1 milju na sat (oko 18 kilometara na sat)", dodaju.

Osim toga, istraživanje američkih Nacionalnih centara za informacije o okolišu (NCEI) pokazuje da Lanzarote u listopadu u prosjeku ima samo jedan kišni dan. Podaci također pokazuju da vjetar može biti slabiji nego u srpnju, kada na otoku boravi znatno više turista.

Otok nudi ponešto za svakoga

Lanzarote ima nekoliko jedinstvenih odredišta koja odgovaraju različitim vrstama turista.

DESIREE MARTIN / AFP

Puerto del Carmen popularan je među Britancima koji traže živahan noćni život i povoljan smještaj, dok je Costa Teguise prikladnija za obiteljski odmor.

Playa Blanca poznata je po svojim plažama i smatra se idealnim mjestom za opuštanje. S druge strane, Arrecife nudi autentičnije kulturno i gastronomsko iskustvo.

Najtoplija odredišta u listopadu

Prema podacima Met Officea, najbolja svjetska odredišta za uživanje u suncu i visokim temperaturama tijekom listopada su:

Cancún, Meksiko – 32,9 °C Marakeš, Maroko – 28,3 °C Sharm el-Sheikh, Egipat – 28 °C Lanzarote, Španjolska – 26,8 °C Cipar – 26,7 °C Gran Canaria, Španjolska – 26,4 °C Kos, Grčka – 26 °C Rio de Janeiro, Brazil – 26 °C Algarve, Portugal – 23,2 °C Rim, Italija – 22,4 °C