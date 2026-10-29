Njemačka na nogama: Hoće li prosvjedi mladih prerasti u nasilje kao u Francuskoj?

No, sociolog Sebastian Koos sa Sveučilišta u Konstanzu smatra da nema razloga očekivati ponavljanje francuskog scenarija. Ističe da su njemački prosvjedi unaprijed organizirani i prijavljeni te da organizatori izričito pozivaju na mirno okupljanje. Ipak, upozorava da bi ekstremističke skupine mogle pokušati iskoristiti okupljanja za izazivanje nereda.