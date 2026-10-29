"Gen-Z regelt"
Njemačka na nogama: Hoće li prosvjedi mladih prerasti u nasilje kao u Francuskoj?
Mladi u Njemačkoj za subotu najavljuju prosvjede u 23 grada, tražeći bolje obrazovanje, odlučniju klimatsku politiku i pravednije društvo.
Oglas
Inicijativa "Gen-Z regelt" na internetu je okupila velik broj zainteresiranih, a do utorka se za sudjelovanje prijavilo oko 134.000 ljudi. Dio njemačkih političara strahuje od nasilnih nereda kakvi su nedavno izbili u Francuskoj, no stručnjaci upozoravaju da postoje važne razlike između prosvjednih pokreta u dvjema zemljama.
Generacija Z, koja obuhvaća mlade rođene otprilike između 1995. i 2010. godine, sve je nezadovoljnija izgledima za budućnost. Među glavnim problemima navode stanje obrazovnog sustava, visoke troškove stanovanja, nedovoljnu borbu protiv klimatskih promjena i sve veći jaz između bogatih i siromašnih, piše DW.
Političari strahuju od nasilja
Zabrinutost njemačkih političara pojačali su nedavni događaji u Francuskoj, gdje su uz uglavnom mirne prosvjede izbili i nasilni incidenti. Gorjeli su automobili, u Limogesu je zapaljena gradska vijećnica, a policija je u nekoliko gradova upotrijebila suzavac. Velik je i broj uhićenih.
Alexander Throm, stručnjak za unutarnju politiku iz konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU), upozorio je da se takve scene u Njemačkoj moraju spriječiti. Izrazio je bojazan da bi ljevičarske ekstremističke skupine mogle iskoristiti prosvjede za izazivanje nereda.
Sličnu je zabrinutost iznio i Marc Henrichmann iz CDU-a, upozoravajući na međunarodnu povezanost ekstremističkih skupina sklonih nasilju.
No, sociolog Sebastian Koos sa Sveučilišta u Konstanzu smatra da nema razloga očekivati ponavljanje francuskog scenarija. Ističe da su njemački prosvjedi unaprijed organizirani i prijavljeni te da organizatori izričito pozivaju na mirno okupljanje. Ipak, upozorava da bi ekstremističke skupine mogle pokušati iskoristiti okupljanja za izazivanje nereda.
Mladi su sve nezadovoljniji obrazovnim sustavom
Quentin Gärtner, 19-godišnji student biotehnologije i bivši glavni tajnik Savezne konferencije učenika, tvrdi da je nezadovoljstvo mladih obrazovanjem sve izraženije.
Prema njegovim riječima, učenici ostvaruju sve slabije rezultate, nedostaje nastavnika, a školske zgrade često godinama čekaju na obnovu.
Gärtner smatra da je problem dijelom povezan s političkim sustavom u kojem se odluke često prilagođavaju skupinama važnima za osvajanje izbora, dok se dugoročni interesi mladih zanemaruju. U društvu koje stari stariji birači imaju velik politički utjecaj, upozorava.
Zeleni podržavaju dio zahtjeva mladih
Razloge nezadovoljstva prepoznaju i njemački Zeleni. Njihov predsjednik Felix Banaszak ocijenio je da je međugeneracijski društveni dogovor narušen, ističući probleme klimatske politike, sve veće pritiske na socijalne sustave i nepriuštive stanarine.
Kao dodatni izvor nezadovoljstva mladih naveo je činjenicu da se država osamnaestogodišnjacima obraća i u vezi s novom vojnom službom, dok se njihovi problemi s obrazovanjem, stanovanjem i budućnošću ne rješavaju dovoljno brzo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas