Fenomen njemačkih štediša: Ova kućanstva najviše gomilaju novac

Dany Kurniawan/Pexels

Nijemci sve više odgađaju potrošnju i novac radije stavljaju na stranu, pokazuje najnovije istraživanje nürnberških instituta NIM i GfK. Sklonost štednji u rujnu je dosegnula najvišu razinu od globalne financijske krize 2008. godine, dok građani sve pesimističnije gledaju na svoje prihode.

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Prema rezultatima istraživanja, sklonost štednji posljednjih je mjeseci naglo porasla, a istodobno su pogoršana očekivanja o raspoloživom dohotku. Očekivanja građana bila su najpesimističnija još od travnja ove godine, piše Fenix.

Jedan od glavnih razloga je strah od visokih troškova energije i njihova utjecaja na kućne budžete.

"Kućanstva procjenjuju da će skupa energija oslabiti njihovu kupovnu moć", rekao je Rolf Bürkl, stručnjak za potrošnju u NIM-u.

Prema njegovim riječima, potrošači su zabrinuti zbog svojih prihoda u idućih 12 mjeseci, zbog čega sve više novca žele imati kao financijsku rezervu.

Bogatiji najviše povećali štednju

Posebno je zanimljiv podatak da je sklonost štednji najviše porasla upravo među bogatijim kućanstvima.

Autori istraživanja smatraju da takva kućanstva vjerojatno pokušavaju štednjom nadoknaditi dio kupovne moći izgubljene zbog inflacije.

Istodobno, postoji i jedan pozitivan signal. Građani su peti mjesec zaredom poboljšali očekivanja vezana uz gospodarski rast. Takav oprezni optimizam poduprla je i nedavna odluka vodećih njemačkih gospodarskih instituta da povećaju svoje prognoze gospodarskog rasta.

Ipak, spremnost na kupnju skupljih proizvoda pala je tek neznatno, što pokazuje da Nijemci još nisu u potpunosti odustali od veće potrošnje.

Istraživanje je provedeno od 3. do 14. rujna na uzorku od oko 2000 potrošača, u sklopu šireg istraživanja za Europsku komisiju.