"ljudi su razočarani"
Ni migranti, ni Trump: Nova studija pokazala čega se Nijemci najviše boje
Rast troškova života najveća je briga njemačkih građana. Ispred migracija, rata i politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, Nijemce najviše zabrinjava ono što svakodnevno vide u vlastitom novčaniku.
Iako se u Njemačkoj posljednjih godina intenzivno raspravlja o migracijama, uspjehu AfD-a, stanju demokracije te reformama mirovinskog i zdravstvenog sustava, nova studija pokazuje da je najveći izvor zabrinutosti mnogo konkretniji – sve skuplji život.
Prema tradicionalnom istraživanju "Strahovi Nijemaca", koje provodi osiguravajuće društvo R+V, čak 59 posto ispitanika navelo je rast troškova života kao svoju najveću brigu. To je sedam postotnih bodova više nego prošle godine, piše DW.
Istraživanje je provedeno tijekom svibnja, lipnja i srpnja.
Hrana, stanovanje i energija sve skuplji
Autori istraživanja ističu da građani svakodnevno osjećaju posljedice viših cijena.
"Građani iz dana u dan svjedoče o tome koliko je skupa postala svakodnevica", rekao je jedan od autora studije Grischa Brower-Rabinowitsch.
Politologinja Isabelle Borucki, koja je sudjelovala kao savjetnica u istraživanju, upozorava da su posebno porasli troškovi energije, stanovanja i hrane.
Zbog toga kućanstvima ostaje manje novca za odmore, slobodno vrijeme ili veće kupnje za dom.
Na drugom mjestu nalazi se strah od povećanja poreza i drugih financijskih opterećenja.
Migracije ispred straha od rata
Na trećem mjestu nalazi se zabrinutost zbog migracija. 52 posto Nijemaca strahuje da bi velik broj tražitelja azila mogao preopteretiti zemlju.
S druge strane, strahovi povezani s međunarodnom politikom nešto su slabiji nego ranije.
Da bi politika američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla učiniti svijet opasnijim, smatra 45 posto ispitanih. Za usporedbu, 2018. godine, tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata, takav je strah iskazalo čak 69 posto građana.
Stručnjaci to objašnjavaju svojevrsnim privikavanjem na dugotrajne geopolitičke krize.
Samo 34 posto ispitanika strahuje da bi Njemačka mogla sudjelovati u ratu, dok je strah od gubitka radnog mjesta pao na samo 20 posto, što je najniža vrijednost otkad se provodi istraživanje.
Nijemci nisu zadovoljni političarima
Istraživanje pokazuje i nisko povjerenje u političare.
Njemački građani rad političara, i vlasti i oporbe, u prosjeku ocjenjuju s 4,1 prema njemačkom školskom sustavu, u kojem je 1 najbolja, a 6 najlošija ocjena.
Politologinja Borucki nezadovoljstvo povezuje prije svega s radom vlade kancelara Friedricha Merza, koju čine demokršćani i socijaldemokrati.
"Postoji jaz između velikih obećanja i rezultata. Ljudi su razočarani i gube povjerenje", zaključila je.
Ukupna razina strahova Nijemaca pritom je relativno niska: prosjek svih ponuđenih tema iznosi 38 posto, što je druga najniža vrijednost od početka istraživanja 1991. godine.
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