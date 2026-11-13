OZBILJAN PROBLEM
Skandal u Bundeswehru: Seksualno uznemiravanje, nasilje i fotografije izmijenjene AI-jem...
Njemački ministar obrane obećao je politiku „nulte tolerancije” prema seksualnom zlostavljanju u oružanim snagama nakon što je istraživanje pokazalo da su vojnici, osobito žene, izloženi raširenom uznemiravanju unutar vojnih redova.
Prvo sveobuhvatno istraživanje te vrste o Bundeswehru, koje je proveo Centar za vojnu povijest i društvene znanosti u Potsdamu, a čiji su rezultati objavljeni ovog tjedna, dolazi u trenutku kada njemačka vojska nastoji privući nove pripadnike kao odgovor na globalne prijetnje.
Istraživanje je, prenosi The Guardian, pokazalo da je više od 60 posto vojnikinja prijavilo da je tijekom službe doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja, od seksualno eksplicitnih komentara i ponižavajućih rituala do seksualnog nasilja.
Gotovo 40 posto od 4000 žena koje su odgovorile na anketu izjavilo je da su im upućivani sugestivni komentari i seksualizirane primjedbe, dok je 15 posto prijavilo uznemiravanje fotografijama snimljenima mobitelom protiv njihove volje, koje su u nekim slučajevima bile izmijenjene uz pomoć umjetne inteligencije.
Nešto više od osam posto prijavilo je da je bilo fizički napadnuto, a dva posto da su bile žrtve seksualnog nasilja.
Istraživanje je pokazalo i da je oko 19 posto vojnika doživjelo neki sličan oblik seksualno neprimjerenog ponašanja, pri čemu su nerazmjerno često bili pogođeni nebinarni i homoseksualni vojnici.
Ministar obrane Boris Pistorius izjavio je da su te brojke „neprihvatljive”, osobito za vojsku koja nastoji znatno povećati broj svojih pripadnika. Bundeswehr je uložio milijarde u povećanje broja vojnika i nabavu opreme. Vojni vrh postavio je cilj od 260.000 aktivnih vojnika i 200.000 pričuvnika do 2035. godine, u nadi da će izbjeći uvođenje obveznog vojnog roka.
Pistorius je rekao da ga je posebno zaintrigirao nalaz prema kojem su žene u postrojbama s većim udjelom drugih žena rjeđe bile izložene uznemiravanju, što, kako je rekao, „govori u prilog zapošljavanju većeg broja žena u Bundeswehru”.
Rekao je da su mu neki kolege savjetovali da odustane od istraživanja zbog straha da bi ono moglo narušiti ugled vojske. Takav bi postupak, rekao je, bio jednak „zatvaranju očiju” pred problemom, što bi dugoročno nanijelo još veću štetu Bundeswehru. Dodao je da će se istraživanje ponavljati svake godine.
„U Bundeswehru vrijedi nulta tolerancija prema seksualnom uznemiravanju”, poručio je ministar.
Pistorius je izrazio zabrinutost zbog velike nevoljkosti pripadnika vojske da prijavljuju incidente. Otprilike trećina ispitanika izjavila je da incidente nisu prijavili ili ih ne bi prijavili zbog nedostatka povjerenja u postupanje svojih nadređenih.
Prije objave rezultata istraživanja Pistorius je ovog mjeseca uspostavio telefonsku liniju za pomoć pripadnicima vojske, nazvanu HELP, koja bi trebala biti dostupna 24 sata dnevno.
Pistorius je rekao da bi ubuduće osobe koje podnesu prijavu trebale dobivati više informacija o tijeku postupka, nakon što su žrtve izjavile da često ostaju bez ikakvih informacija, a istodobno se od njih očekuje da nastave služiti u vojsci.
Ministarstvo je priopćilo da je od 45.000 aktivnih i bivših pripadnika oružanih snaga koji su pozvani na sudjelovanje u istraživanju odgovorilo njih 18 posto. Dodalo je da je njegova analiza pokazala kako su rezultati unatoč tome reprezentativni.
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