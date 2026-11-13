Skandal u Bundeswehru: Seksualno uznemiravanje, nasilje i fotografije izmijenjene AI-jem...

Rekao je da su mu neki kolege savjetovali da odustane od istraživanja zbog straha da bi ono moglo narušiti ugled vojske. Takav bi postupak, rekao je, bio jednak „zatvaranju očiju” pred problemom, što bi dugoročno nanijelo još veću štetu Bundeswehru. Dodao je da će se istraživanje ponavljati svake godine.