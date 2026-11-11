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Princ William otvoreno kritizirao oružane snage: Ne želi ovakvu britansku vojsku
Princ William upozorio je da britanske oružane snage moraju učiniti više kako bi ženama osigurale sigurno radno okruženje, zaštitile ih od seksualnog uznemiravanja i osigurale da ih se poštuje i cijeni.
Princ od Walesa pozvao je na promjenu vojne kulture kako bi ona postala otvorenija i uključivija prema ženama, upozorivši da se ti standardi trenutačno ne ispunjavaju uvijek.
William je, u sklopu pripreme članka za posebno izdanje časopisa Country Life, čiji je gostujući urednik, održao privatne razgovore s pripadnicama oružanih snaga. Tijekom tih susreta čuo je o neprimjerenim komentarima, širenju lažnih glasina i seksualnom uznemiravanju s kojima se žene suočavaju, prenosi AOL.
"Ne ispunjavamo standarde"
"Želim dati svoj doprinos tome da vojska bude otvoreno, pristupačno i profesionalno okruženje kakvo sam i sam iskusio te da takva bude za sve", napisao je princ William u svojoj prvoj javnoj intervenciji na tu temu.
"Trenutačno ne mislim da ispunjavamo te standarde i kao bivšem pripadniku oružanih snaga doista mi smeta kada se oni koji danas nose uniformu ne osjećaju sigurno, poštovano ni cijenjeno."
Prema informacijama iz kraljevskih krugova, William je tijekom proteklog razdoblja samostalno razgovarao sa ženama različitih činova u kopnenoj vojsci, Kraljevskoj mornarici i Kraljevskom ratnom zrakoplovstvu.
Dio problema na koje su mu ukazale iznio je u tekstu koji je naručio za časopis Country Life.
"Većina žena susrela se s neželjenim seksualiziranim ponašanjem"
U članku se navodi istraživanje britanskog Ministarstva obrane prema kojem je 67 posto pripadnica oružanih snaga svake godine bilo izloženo neželjenom seksualiziranom ponašanju. Zbog takvih iskustava 30 posto žena razmišljalo je o napuštanju vojne službe.
William se osvrnuo i na slučaj Jaysley Beck, pripadnice Kraljevskog topništva koja si je 2021. godine oduzela život u vojnom kampu Larkhill u grofoviji Wiltshire.
Beck je mjesecima bila izložena neželjenoj pozornosti, a prijavila je i seksualni napad. Tijekom istrage o njezinoj smrti otvoreno je i pitanje sustava za podnošenje pritužbi, koji nije na odgovarajući način reagirao na njezine prijave.
Ranije ove godine četiri mlade žene ispričale su BBC-ju da su bile žrtve seksualnog napada i uznemiravanja na vojnom učilištu za tinejdžere Army Foundation College u Harrogateu, u sjevernom Yorkshireu. Jedna od njih rekla je da su je drugi mladi vojnici silovali u napadu koji je trajao satima.
Žene kao "roba"
William želi promijeniti zastarjele stavove prema ženama u vojsci i ističe kako mu je važno da se pripadnice oružanih snaga osjećaju ponosno zbog svoje službe.
Tijekom razgovora čuo je i o različitim oblicima seksualiziranog zlostavljanja, uključujući neprimjerene komentare, širenje glasina o ženama koje su odbile seksualne ponude te uznemiravanje u kasnim noćnim satima u vojnim vojarnama.
Jedna od mlađih pripadnica vojske opisala je kako se prema ženama postupa kao prema "robi".
U svojem tekstu princ je istaknuo i napore usmjerene na stvaranje pozitivnije atmosfere te suzbijanje zastarjelih načina razmišljanja i ponašanja. Pritom je predstavio i žene koje su ostvarile uspješne vojne karijere.
Osvrnuo se i na prilagodbu vojne opreme ženama, primjerice zaštitnih prsluka, umjesto da se polazi od pretpostavke kako je standardna oprema namijenjena isključivo muškarcima.
Načelnik britanskog Glavnog stožera, zrakoplovni maršal Sir Richard Knighton, rekao je da je svjestan kako iskustva žena u oružanim snagama "nisu uvijek bila onakva kakva su trebala biti".
"Tamo gdje su ponašanje i stavovi pali ispod standarda koje očekujemo, moramo biti iskreni u vezi s tim i nastaviti provoditi promjene", poručio je.
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