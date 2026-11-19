Večerníček
Novinske kapice preplavile prosvjede u Češkoj. Iza njih je posebna priča
Fotografije masovnih prosvjeda u Češkoj posljednjih tjedana privukle su pozornost neobičnim detaljem: brojni prosvjednici na glavi nose male kapice izrađene od presavijenih novina. Iako je prizor strancima možda neobičan, Česi odmah prepoznaju simbol koji stoji iza njih – Večerníčeka, omiljenog lika koji već desetljećima najavljuje večernje crtiće na češkoj televiziji.
Večerníček je dječak koji se svakoga dana u 18:45 sati pojavljuje na Češkoj televiziji. Skida kapicu, pozdravlja djecu riječima "dobrý večer" (dobra večer), a zatim se penje stubama u nebo i izbacuje novine koje nosi pod rukom. Njegovo ime izvedeno je iz češke riječi za večernje novine.
U uvodnoj špici, koja se emitira još od 1965. godine, dječak jaše konjića za ljuljanje, vozi mali automobil i na kraju pedalira na monociklu. Nakon toga slijedi kratka animirana priča za laku noć. Među najpoznatijim likovima iz tih crtića su razbojnik Rumcajs, golemi pas Maxipes Fík i Krtica, jedan od najprepoznatljivijih čeških animiranih junaka.
Za generacije čeških obitelji Večerníček je mnogo više od televizijske emisije. Njegovo pojavljivanje označava kraj dječje igre i početak pripreme za spavanje. Večernji pozdrav i završno "dobrou noc" (laku noć) dio su svakodnevnog rituala koji traje već desetljećima, piše Guardian.
Glas koji Česi poznaju, ali rijetko tko zna tko je
Glas koji izgovara prepoznatljive pozdrave pripada 68-godišnjem Michalu Citavýju. Danas vodi turistički posao sa suprugom Zuzanom, a vrijeme provodi putujući između jugoistočne Azije, Europe i Južne Afrike.
Citavý nije pomno pratio prosvjede u Pragu, na kojima se posljednjih tjedana okupljaju stotine tisuća ljudi. Demonstranti se protive planu češke vlade da ukine pristojbe za javnu televiziju i radio te ih zamijeni financiranjem iz državnog proračuna. Kritičari strahuju da bi takav model mogao ugroziti neovisnost javnih medija.
Jedna od njegovih kćeri sudjelovala je i na nedjeljnom prosvjedu, koji je bio najveći takav skup u Češkoj od pada komunizma 1989. godine.
Iako je danas glas Večerníčeka poznat gotovo svakom Čehu, Citavý je svoju ulogu dobio sasvim slučajno. Imao je samo šest godina kada je 1964. snimio dva kratka pozdrava koja su postala dio televizijske špice.
Tijekom školskih praznika boravio je kod bake i djeda u njihovoj vikendici nedaleko od Praga. Filmskoj ekipi koja je tražila dijete za snimanje trebao je netko tko će izgovoriti "dobrú večer" i "dobrú noc". Budući da je Citavý bio u blizini, poslali su automobil po njega i odvezli ga u televizijski studio.
Ondje je nekoliko puta ponovio tražene riječi, nakon čega su ga vratili baki i djedu. U to vrijeme nije ni slutio da će njegov glas postati dio svakodnevice cijele zemlje.
Simbol koji je nadživio političke promjene
Večerníček je tijekom desetljeća preživio sovjetsku invaziju, Baršunastu revoluciju i raspad Čehoslovačke. Upravo zato njegovo pojavljivanje na aktualnim prosvjedima ima posebno značenje.
Novinske kapice nisu samo duhovit detalj ili nostalgični podsjetnik na djetinjstvo. One predstavljaju zajedničko kulturno iskustvo koje povezuje različite generacije Čeha, neovisno o njihovim političkim stavovima.
Citavý kaže da ne voli posebno isticati kako je upravo on glas poznatog televizijskog lika. Kao tinejdžeru to mu je, priznaje, čak i smetalo, dok njegova supruga i danas rado drugima otkriva tu zanimljivost.
"Uvijek govori da ima supruga kojeg baš svatko poznaje i može prepoznati, što sve ostavlja zbunjenima", ispričao je kroz smijeh.
Ipak, priznaje da mu je tijekom poslovnih putovanja bilo drago znati da svojim kćerima svake večeri može poželjeti laku noć – makar samo preko televizijskog ekrana.
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