Tijekom školskih praznika boravio je kod bake i djeda u njihovoj vikendici nedaleko od Praga. Filmskoj ekipi koja je tražila dijete za snimanje trebao je netko tko će izgovoriti "dobrú večer" i "dobrú noc". Budući da je Citavý bio u blizini, poslali su automobil po njega i odvezli ga u televizijski studio.