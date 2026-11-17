Pretplata u Češkoj funkcionira, građani su spremni plaćati češki radio i televiziju i nema nikakve potrebe da se taj sustav mijenja. Osim ako... A to je najbitnije u cijelom pitanju javnog medijskog servisa u Češkoj. Babišove namjere i namjere njegovih koalicijskih partnera nisu usmjerene prema slobodnom novinarstvu, nego nečemu još puno gorem.