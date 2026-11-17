PRIJETNJA JAVNOM SERVISU
Sever bila na masovnom prosvjedu Češkoj: "Babiševe namjere nisu slobodno novinarstvo, već nešto puno gore"
Predsjednica Europske federacije novinara i novinarka Maja Sever gostovala je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorila o velikom prosvjedu u Pragu protiv planova vlade Andreja Babiša za promjenu načina financiranja javnih medija.
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Na praškom trgu Letná u nedjelju, 15. studenoga, okupilo se nekoliko stotina tisuća ljudi kako bi izrazili protivljenje najavljenim promjenama u financiranju češke javne televizije i radija. Prema procjenama organizatora, na prosvjedu je sudjelovalo oko 350.000 ljudi, što bi ga moglo svrstati među najveća okupljanja u Češkoj od Baršunaste revolucije 1989. godine.
Prosvjed je organizirala građanska inicijativa Milijun trenutaka za demokraciju, a glavni povod bio je plan vlade premijera Andreja Babiša da ukine postojeći sustav televizijske i radijske pristojbe te financiranje javnih medija prebaci izravno na državni proračun.
Kritičari takvog prijedloga upozoravaju da bi time javni mediji postali financijski ovisniji o političarima na vlasti, što bi moglo ugroziti njihovu neovisnost. Dodatnu zabrinutost izaziva najavljeno smanjenje sredstava za oko 15 posto, zbog čega bi javna televizija i radio mogli biti suočeni s otkazima, smanjenjem proizvodnje programa i ukidanjem pojedinih sadržaja.
"Babiševe namjere nisu usmjerene prema slobodnom novinarstvu, nego nečemu još puno gorem"
Sever se obratila okupljenima na prosvjedu, a u razgovoru s Hanan Nanić objasnila je zašto smatra da je promjena sustava financiranja ozbiljna prijetnja javnom medijskom servisu.
"Situacija u Češkoj događa se već neko vrijeme. Naime, premijer Babiš, sukladno svojim predizbornim obećanjima, odnosno obećanjima koalicijskih partnera, najavio je promjenu sustava plaćanja javnog medijskog servisa.
Pretplata u Češkoj funkcionira, građani su spremni plaćati češki radio i televiziju i nema nikakve potrebe da se taj sustav mijenja. Osim ako... A to je najbitnije u cijelom pitanju javnog medijskog servisa u Češkoj. Babišove namjere i namjere njegovih koalicijskih partnera nisu usmjerene prema slobodnom novinarstvu, nego nečemu još puno gorem.
Zato je predložio da se proračun javnog servisa izravno veže uz državni proračun, odnosno da njegovo financiranje ovisi o političarima na vlasti. Uz to, predložio je i smanjenje proračuna za 15 posto", rekla je Maja Sever.
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