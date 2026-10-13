Otvorena istraga o ubojstvu hrvatskog državljanina: Pod povećalom bivši predsjednik države

Slučaj se odnosi na policijsku akciju u hotelu u bolivijskom gradu Santa Cruzu, tijekom koje su prije 17 godina ubijena trojica muškaraca. Uz Rózsu Floresa, rođenog u Boliviji, život su izgubili irski državljanin Michael Dwyer te Árpád Magyarosi, koji je imao mađarsko i rumunjsko državljanstvo.