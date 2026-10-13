POLITIČKA DRAMA U BOLIVIJI
Otvorena istraga o ubojstvu hrvatskog državljanina: Pod povećalom bivši predsjednik države
Bolivijsko državno odvjetništvo pokrenulo je preliminarnu istragu protiv bivšeg predsjednika Eva Moralesa zbog sumnje na povezanost s ubojstvima i mučenjem europskih državljana tijekom policijske operacije 2009. godine. Među trojicom ubijenih bio je i Eduardo Rózsa Flores, koji je imao hrvatsko i mađarsko državljanstvo.
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Slučaj se odnosi na policijsku akciju u hotelu u bolivijskom gradu Santa Cruzu, tijekom koje su prije 17 godina ubijena trojica muškaraca. Uz Rózsu Floresa, rođenog u Boliviji, život su izgubili irski državljanin Michael Dwyer te Árpád Magyarosi, koji je imao mađarsko i rumunjsko državljanstvo.
Policijsku operaciju preživjeli su bolivijski Hrvat Mario Tadić i mađarski državljanin Előd Tóásó. Obojica su nakon uhićenja tvrdila da su bili izloženi mučenju.
Morales tvrdio da je riječ o plaćenicima
Tadašnja Moralesova vlada tvrdila je da je Rózsa Flores predvodio skupinu koja je planirala potaknuti separatistički pokret u Santa Cruzu, uz financijsku potporu desno orijentiranih pripadnika lokalne gospodarske elite, piše The Guardian.
Evo Morales se u vrijeme policijske operacije nalazio u službenom posjetu Venezueli. Novinarima je tada izjavio da je osobno naredio pritvaranje stranaca, koje je nazvao "plaćenicima".
Novi razvoj događaja uslijedio je nakon što je José Armando Urioste, koji je prije tjedan dana preuzeo dužnost glavnog državnog odvjetnika, objavio pokretanje preliminarne istrage.
U dopisu Vrhovnom sudu naveo je da se prikupljaju dokazi protiv Moralesa i njegova bivšeg potpredsjednika Álvara Garcíje Linere. Istražuju se sumnje na ubojstvo, zlostavljanje, mučenje i nezakonito pritvaranje.
Postupak je pokrenut nakon prijave koju su podnijeli desno orijentirani političari Tomasa Yarhui i Rodrigo Antonio.
Utvrđene povrede ljudskih prava
Obitelji ubijenih i preživjeli policijske operacije ranije su slučaj iznijeli pred Međuameričku komisiju za ljudska prava.
Komisija je 2021. zaključila da su bolivijske vlasti u tom slučaju prekršile ljudska prava.
Morales i García Linera zasad se nisu očitovali o novoj istrazi.
Bivši predsjednik već se suočava s nalozima za uhićenje
Morales se trenutačno skriva od bolivijskih vlasti zbog dvaju aktivnih naloga za uhićenje.
Jedan se odnosi na njegovu navodnu ulogu u organizaciji masovnih prosvjeda koji su ranije ove godine tijekom 53 dana paralizirali zemlju.
Drugi je povezan s optužbama za trgovanje maloljetnom osobom s kojom je, prema tvrdnjama istražitelja, dobio kćer.
Bivši bolivijski predsjednik odbacuje te optužbe.
Nova istraga ponovno otvara pitanje odgovornosti za policijsku operaciju iz 2009. godine, u kojoj su ubijena trojica europskih državljana, među njima i hrvatski državljanin Eduardo Rózsa Flores.
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