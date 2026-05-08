"Ne putujte u ovu zemlju!" Turisti upozoreni na opasnost koja vreba na svakom koraku

Bolivija, jedna od najslikovitijih država Južne Amerike, našla se pod povećalom zbog sve lošije sigurnosne situacije.
Američki State Department nedavno je ažurirao upozorenje za putovanja u tu zemlju te pozvao turiste na pojačan oprez, dok je za pokrajinu Chapare izdano i upozorenje: “Ne putujte tamo.” Unatoč bogatoj kulturnoj baštini, popularnim turističkim atrakcijama i impresivnoj prirodi, posjetitelji se sve češće suočavaju sa sigurnosnim rizicima, prenosi Metropolitan.si.
Visok stupanj opreza preporučuje i slovensko ministarstvo vanjskih i europskih poslova. “Dobro razmislite o nužnosti putovanja. Ne preporučujemo putovanja iz turističkih i drugih razloga koji nisu nužni. Ako se ipak odlučite na putovanje, savjetujemo maksimalan oprez.”
Opasnost od otmica
Prema procjeni slovenskog ministarstva, Bolivija se nalazi na narančastoj listi zemalja prema razini sigurnosnog rizika. Takvo upozorenje označava povećanu opasnost pa se putnicima preporučuje dodatni oprez i stalno praćenje situacije na terenu.
“Savjetujemo izbjegavanje samostalnih putovanja po zemlji u vlastitom aranžmanu. Po dolasku i tijekom putovanja budite posebno oprezni jer povremeno dolazi do nasilnih kaznenih djela čije su mete strani turisti. Upozoravamo i na opasnost brzih otmica, tijekom kojih otmičari od žrtava traže podizanje novca na bankomatima i predaju kreditnih kartica. Žrtve obično puštaju neozlijeđene nakon dva ili tri dana. Mete ovakvih otmica posebno su stranci koji prelaze peruansku, čileansku i argentinsku granicu te putuju prema La Pazu”, navodi se u upozorenju.
“Zbog čestih kriminalnih incidenata putnicima savjetujemo dodatni oprez posebno pri dolasku u područje Cementerio General u La Pazu. Prema izvješćima, kriminalni incidenti događaju se i u četvrti Sopocachi. Zabilježeni su slučajevi u kojima se kriminalci predstavljaju kao policajci te surađuju s lažnim taksistima. Jedna od taktika uključuje odvođenje stranaca u lažne policijske postaje gdje ih potom pretražuju.”
