otvorena izložba
Od luksuznog Mercedesa do električnog auta: Stoljeće vozila koja su obilježila papinska putovanja
Vatikan je otvorio izložbu posvećenu papamobilima, kultnim vozilima kojima pape već gotovo stoljeće dolaze u bliski kontakt s vjernicima diljem svijeta.
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Izloženo je osam Mercedes-Benzovih modela koji prikazuju razvoj papinskih vozila od luksuznog automobila iz 1930. godine do modernijih inačica prilagođenih sigurnosti i susretima s vjernicima.
Papa Lav XIV., poznat i kao ljubitelj automobila, pritom je istaknuo da tehnološki napredak treba služiti čovjeku, očuvanju prirode i općem dobru, piše CNN.
Izložbu su u srijedu predstavili Vatikanski muzeji, a za javnost je otvorena u četvrtak. Riječ je o postavu pod nazivom "Stoljeće papamobila", koji kroz osam vozila prikazuje kako se tijekom desetljeća mijenjao način na koji su poglavari Katoličke Crkve putovali i susretali se s vjernicima.
Od luksuznog automobila do vozila za susrete s vjernicima
Najstariji izloženi automobil je Mercedes-Benz Nürburg 460, koji je papa Pio XI. dobio 23. svibnja 1930. godine. Vozilo je bilo posebno izrađeno za papu, s raskošnim sjedalom presvučenim svilenim brokatom te detaljima od plemenitog drva i metala.
Prema riječima Sandra Barbagalla, kustosa Odjela povijesnih zbirki Vatikanskih muzeja, taj automobil pokazuje kako su se serijska vozila prilagođavala posebnim potrebama pape. Cilj je bio omogućiti mu da ga vjernici vide, ali i da on može vidjeti njih, uz odgovarajuću sigurnost i udobnost.
S vremenom su papamobili dobivali nove značajke, prilagođene sve većoj potrebi za neposrednim kontaktom s ljudima. Posebno je važno postalo omogućiti papi da pozdravlja okupljene, pruži im ruku ili blagoslovi djecu koju mu roditelji donose tijekom javnih susreta.
Prozirna kupola i prozori koji su promijenili papinska putovanja
Među izloženim modelima nalazi se i Mercedes-Benz 300 d Landaulet, darovan papi Ivanu XXIII. 1960. godine. Imao je uklonjive stražnje bočne prozore, što je papi omogućavalo da se približi ljudima uz cestu.
Velika promjena uslijedila je 1980. godine, kada je Mercedes-Benz za posjet pape Ivana Pavla II. Njemačkoj razvio model 230 G. Vozilo je imalo visoku, prozirnu kupolu na stražnjem dijelu, koja je pružala zaštitu, ali i omogućavala milijunima vjernika da jasno vide papu.
Papamobil je tako postupno postao mnogo više od prijevoznog sredstva – pretvorio se u prepoznatljiv simbol papinskih posjeta i susreta s vjernicima.
Papa Lav XIV. pohvalio suradnju s Mercedes-Benzom
Papa Lav XIV. sastao se i s vodećim ljudima Mercedes-Benza, kojima je zahvalio na dugogodišnjoj suradnji sa Svetom Stolicom.
Istaknuo je kako su promjene u automobilskoj tehnologiji pratile razvoj papinskih putovanja te olakšale susrete s vjernicima tijekom pastoralnih posjeta i velikih javnih okupljanja.
Prisjetio se i električnog papamobila koji je Mercedes-Benz predstavio papi Franji, u skladu s njegovim naglaskom na zaštiti okoliša.
Lav XIV. pritom je poručio da bi tehnološke inovacije i ubuduće trebale biti usmjerene na očuvanje ljudskog dostojanstva, brigu za prirodu i opće dobro.
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