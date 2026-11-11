susret za pamćenje
Hrvatski svećenik služio misu s papom pred 650.000 ljudi: "Doživio sam nešto posebno"
Hrvatski misionar Ivica Vrbić sudjelovao je u služenju mise koju je u utorak u Cordobi vodio papa Lav XIV., dok je u organizaciji dolaska poglavara Katoličke Crkve sudjelovao Cristian Šprljan iz Hrvatskog doma.
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"Doživio sam nešto posebno", rekao je Hini katolički svećenik Vrbić, franjevac kapucin i misionar koji djeluje u Boliviji.
"Papa uvijek dolazi u zemlju da probudi vjeru vjernicima, a to se na poseban način vidjelo i ovaj put u Argentini", dodao je.
Misi u drugom po veličini argentinskom gradu nazočilo je više od 650.000 ljudi, među kojima i oni koji ne idu redovito u crkvu. Mnogi su ga čekali i na gradskim ulicama, nakon što se ranije u Buenos Airesu okupilo 2,5 milijuna ljudi.
U Cordobi je prethodno održan 9. Susret hrvatske dijaspore Južne Amerike na kojem je sudjelovao Vrbić. Ostao je u gradu na susretu s papom te je bio među 1.000 svećenika koji su se prijavili i sudjelovali u misi.
"Kada smo dijelili svetu pričest na misi s papom vidjeli smo jako puno ljudi koji su plakali", rekao je. "Dolazili su se pričestiti plačući zbog silnih emocija. To im je bilo jako moćno, taj susret s papom kao Kristovim vikarom ovdje na Zemlji", dodao je.
Lav XIV. je prvi papa koji je posjetio Cordobu, ali ujedno i Argentinu, nakon 1987. godine.
U organizaciji njegovog dolaska sudjelovao je Cristian Šprljan, direktor kompanije DEYCE koja se bavi organiziranjem događaja.
"Bio je to divovski posao u kojem nas je tisuće sudjelovalo", rekao je taj član Hrvatskog doma, mjesta i udruge gdje se okupljaju Hrvati u Cordobi.
Šprljan je godinu dana radio na susretu hrvatske dijaspore, a kada se saznalo da će papa također doći u Cordobu imao je četiri mjeseca za pripremu tog događaja.
Zadatak mu je bio izraditi sveobuhvatni plan, s jasnom strukturom. Također i savjetovati oko mjesta okupljanja i prolaska papamobila.
Na prostoru tvornice vojnih zrakoplova FAdeA, odnosno na prostoru njene zrakoplovne škole gdje je služena misa, bilo je sve pripremljeno za maksimalnih milijun posjetitelja.
Događanje se prostiralo na 90 hektara, podijeljenih u 58 sektora, a prema procjenama riječ je o najvećem okupljanju u povijesti grada Cordobe, koje je nadmašilo i povijesni posjet pape Ivana Pavla od prije 39 godina.
"Papa je govorio o puno svetaca, primjera, uzora argentinskoga naroda, te je ponavljao da smo mi pozvani na svetost", objasnio je Vrbić. "Upravo u onom zvanju u kojem jesmo, trebamo se ostvariti. Biti najbolji u tome što jesmo. I na taj način postići svetost života", rekao je.
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