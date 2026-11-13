poseban poticaj
Hrvatski svećenik iz Lime: Papa je donio poruku nade kontinentu
Posjet pape Lava XIV. Peruu predstavlja poseban događaj za stanovnike Južne Amerike, kojima su u vremenu društvenih i političkih izazova potrebni poruka nade i poticaj za očuvanje kršćanskih vrijednosti, izjavio je hrvatski svećenik Marko Jukić koji djeluje u Limi.
"Ljudima je ponovno potrebna poruka nade. Prisutnost Svetoga Oca i njegove riječi predstavljaju poseban poticaj cijelom narodu, ne samo katolicima”, rekao je Jukić u razgovoru za Hinu.
On je delegat Hrvatske inozemne pastve za Južnu Ameriku. Njegova delegacija obuhvaća Peru, Čile, Argentinu, Urugvaj, Paragvaj, Boliviju, Venezuelu, Kolumbiju, Ekvador i Panamu.
Lav XIV. boravi u šestodnevnom posjetu Peruu u sklopu 12-dnevnog putovanja Latinskom Amerikom, tijekom kojeg je posjetio i Urugvaj i Argentinu.
Mnoštvo ljudi preplavilo je u četvrtak ulice Lime, gdje je papa započeo drugi dan svojega emotivnog povratka u zemlju u kojoj je proveo velik dio svojega života.
Iako je rođen u Chicagu, Lav XIV. u Peruu je proveo oko 20 godina kao misionar i biskup, a posjeduje američko i peruansko državljanstvo. Prvi je papa peruanskog državljanstva na čelu Katoličke Crkve.
"U vremenu kada novi valovi modernizacije i novih ideja postupno potiskuju kršćanski nauk iz javnog i društvenog života, njegova prisutnost i poruke od iznimne su važnosti za nas”, istaknuo je Jukić.
Hrvatski svećenik naglasio je kako je papa Lav XIV. dobro upoznat s latinoameričkim društvom, njegovim posebnostima i izazovima. Smatra da je njegov posjet prilika za upućivanje snažne duhovne poruke u regiji obilježenoj društvenim i političkim poteškoćama.
Sve veći interes mlađih generacija za hrvatsko podrijetlo
Jukić je prošli vikend služio misu u argentinskom gradu Cordobi tijekom Devetog susreta hrvatske dijaspore Južne Amerike. Misa je bila posvećena hrvatskim zajednicama u iseljeništvu, Hrvatskoj, Argentini, hrvatskim braniteljima i siromašnima.
Kao jedan od najvećih izazova istaknuo je velike udaljenosti između hrvatskih zajednica, zbog kojih je njihovo redovito okupljanje i pastoralno djelovanje otežano.
"Udaljenost nam je najveća prepreka. Ipak, nastojimo se okupljati ne samo na susretima poput ovoga nego i u drugim prigodama koje su važne za očuvanje zajedništva", rekao je.
Među ostalim izazovima naveo je nedostatak svećenika za pastoralnu skrb o hrvatskim zajednicama te društvenu i političku nestabilnost u pojedinim državama regije.
Unatoč poteškoćama, posebno ga raduje sve veći interes mlađih generacija za hrvatsko podrijetlo i povezivanje s domovinom njihovih predaka.
"Veseli nas vidjeti da mladi treće i četvrte generacije ne pokazuju interes samo za dobivanje hrvatskih dokumenata, nego žele učiti jezik, putovati, studirati i živjeti u Hrvatskoj”, istaknuo je, pohvalivši programe hrvatske Vlade usmjerene na jačanje veza s iseljeništvom.
Jukić je podsjetio i na dugu prisutnost hrvatskih svećenika i misionara u Južnoj Americi, kao i na važnu ulogu redovnica u životu hrvatskih iseljeničkih zajednica.
U Južnoj Americi djeluje već jedanaest godina. Prije dolaska u Peru radio je kao odgojitelj u sjemeništu i župni vikar u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.
Iako je prvotno planirao pastoralnu službu na drugom kontinentu, životni put odveo ga je u Južnu Ameriku, gdje je nastavio svoje svećeničko poslanje.
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