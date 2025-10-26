Sastali se Lula i Trump. Evo o čemu su pregovarali

Lula je izjavio da je nedjeljni susret s Donaldom Trumpom – koji je saveznik njegova političkog suparnika, bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, trenutno osuđenog i suočenog s kaznom zatvora – bio „odličan“ te dodao da će se pregovarački timovi dviju zemalja „odmah“ sastati kako bi se uhvatili ukoštac s carinama i drugim pitanjima, piše Al Jazeera.