Sastali se Lula i Trump. Evo o čemu su pregovarali

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva održali su, prema riječima Brazila, „konstruktivan sastanak“ na marginama samita Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru, što je potaknulo nade u poboljšanje odnosa nakon oštrih američkih carina.
Lula je izjavio da je nedjeljni susret s Donaldom Trumpom – koji je saveznik njegova političkog suparnika, bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, trenutno osuđenog i suočenog s kaznom zatvora – bio „odličan“ te dodao da će se pregovarački timovi dviju zemalja „odmah“ sastati kako bi se uhvatili ukoštac s carinama i drugim pitanjima, piše Al Jazeera.
„Dogovorili smo se da će se naši timovi odmah sastati kako bi napredovali u traženju rješenja za carine i sankcije protiv brazilskih dužnosnika“, napisao je Lula na mreži X nakon sastanka.
Trump je povećanje carina iz srpnja – kojim su dažbine na većinu brazilskih proizvoda uvezenih u SAD porasle s 10 na 50 posto – povezao s onim što je nazvao „lovom na vještice“ protiv Bolsonara, krajnje desnog političara osuđenog na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon što je izgubio predsjedničke izbore 2022. godine.
Bolsonarovi pristaše tada su izazvali nerede u političkom središtu glavnog grada, nalik onima koje su dvije godine ranije priredili Trumpovi pristaše u Washingtonu 6. siječnja.
Američka je vlada također uvela sankcije brojnim brazilskim dužnosnicima, uključujući suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa, koji je nadgledao suđenje što je dovelo do Bolsonaroove presude.
Uoči sastanka u nedjelju, Trump je rekao da bi mogao postići određene dogovore s Lulom te da očekuje snažne odnose između dviju zemalja unatoč svojim „zabrinutostima zbog Bolsonaroove sudbine“.
„Mislim da bismo mogli sklopiti prilično dobre sporazume za obje zemlje,“ izjavio je Trump.
Lula je ranije povećanje američkih carina opisao kao „pogrešku“, istaknuvši da su SAD tijekom posljednjih 15 godina ostvarile 410 milijardi dolara trgovinskog suficita s Brazilom.
"Zaključiti pregovore u nekoliko tjedana"
Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira izjavio je da će pregovori započeti odmah te da je Brazil zatražio privremenu obustavu američkih carina dok razgovori traju, iako nije jasno je li se SAD s time složio.
„Nadamo se da ćemo zaključiti bilateralne pregovore koji se odnose na pojedine sektore postojećih američkih carina na brazilsku robu u bliskoj budućnosti, kroz nekoliko tjedana“, rekao je Vieira.
Dodao je da je Lula ponudio pomoć u posredovanju između SAD-a i Venezuele, gdje su Sjedinjene Države rasporedile svoj najveći ratni brod i zaprijetile zračnim i kopnenim udarima protiv navodnih narko-kartela – operacijama koje Caracas osuđuje kao „izmišljene“ izgovore za rat.
Prema riječima Marcia Rose, izvršnog tajnika brazilskog Ministarstva vanjskih poslova, Bolsonaro nije bio spomenut tijekom sastanka Trumpa i Lule.
Povećane američke carine na brazilsku robu već mijenjaju globalno tržište govedine, podižući cijene u SAD-u i potičući preusmjeravanje trgovine preko trećih zemalja poput Meksika, dok brazilski izvoz u Kinu i dalje snažno raste.
